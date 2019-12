Türk Telekom CEO'su Önal: Türkiye'de 7.5 milyon km fiber altyapısı var

25 Aralık 2019

Selenay YAĞCI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Fiber hat yatırımları konusunda engel çıkaranlar karşısında beni bulur" sözleriyle gözler yine fiber yatırımlarına çevrilmişti. Art arda açıklamalarla kılıçları çeken taraflara Türk Telekom cephesinden de iddialı açıklamalar geldi. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal ağustos böceği gibi yüksek ses çıkartmak yerine karınca gibi çalıştıklarını söyleyerek, fiber için en yakın rakibinin 7 katı altyapı yatırımı yaptıklarını belirtti. Elma ile armutun toplandığına dikkat çeken Önal, elma ile elmayı topladığınızda OECD standartlarına göre Türkiye'de 7.5 milyon km’den fazla fiber altyapı olduğuna dikkat çekti.

Türk Telekom’un bugün 303 bin kilometre fiber hat ile 7,5 milyon kilometre fiber ağa ulaştığını belirten Önal, çarpıcı ifadesine şöyle açıklık getirdi: “Uluslararası kuruluşlar, ülkelerdeki mevcut fiber altyapıyı; fiberle erişilen hane sayısı, hane fiber penetrasyonu ve abone fiberleşme oranı gibi, daha doğru ve tutarlı sonuçlar veren metriklerle karşılaştırmayı tercih ediyor. Fiber altyapıları ile ilgili OECD ülkeleriyle Türkiye arasında bir kıyaslama yapılacaksa uluslararası geçerliliği olan kriterler baz alınmalı. Türkiye’de çeşitli kaynaklar tarafından gündeme getirilen yurt dışındaki fiber uzunluk verileri, fiber kabloların içlerinde bulunan tekil kablo uzunluklarının ayrı ayrı hesaplanmasıyla elde ediliyor. Bu şekilde bir hesaplama yapıldığında Fiberde tek bir kılda 24 kablo geçiyor. Türk Telekom’un ülke genelindeki fiber uzunluğu da 7.5 milyon kilometreye ulaşıyor” diye konuştu.

Türk Telekom’un Türkiye’deki fiber altyapının yüzde 80’inde imzası bulunduğunu kaydeden Önal, bu rakamın yeterli olduğunu düşünmediklerini vurgulayarak, yatırım için üzerine düşenleri yapacaklarını kaydetti. Türk Telekom’un yeni gidilecek her noktada diğer operatörlerle işbirliğine dün de bugün de hazır olduğunu ifade eden Önal, kazı izinleri konusunda da diğer operatörlerle aralarında fark olmadığını vurguladı.

Türkiye'de fiberleşme oranının yüzde 75, İstanbul'da ise abone fiberleşme yüzde 76 olduğunu ifade eden Önal, OECD ülkelerinin ortalamaları dikkate alındığında; yüzde 20 seviyesindeki abone fiberleşme oranıyla Türkiye, bu kategoride ABD, Kanada, İsviçre, Hollanda, Fransa, İtalya, Almanya, İngiltere ve Belçika gibi gelişmiş ülkeleri geride bırakıyor. Türkiye şu anda sahip olduğu fiber altyapısıyla 5G öncesi büyük bir atılım gerçekleştirmiş oldu. Tersini söyleyen ya hesap bilmiyor ya da art niyetli” dedi.

Sadece kârlı yerlerde değil Türkiye’nin her yerinde çalıştıklarını ifade eden Ümit Önal, şunları anlattı: “2005’ten beri son 14 yılda 16.2 milyar dolar yatırım yaptık. Son 10 yılda fiber altyapımızı 10 kattan fazla artırdık. 2019 Aralık ayı itibarıyla 21.7 milyon fiber hane erişimine ulaştık. Bu rakamın 6.2 milyonu eve, 15.5 milyonu ise sokağa kadar fiber. Her gün altyapımıza ortalama 2 bin kilometre fiber ekliyoruz.Altyapı yatırımı söz konusu olduğunda, en yakın rakibimizin her 5 birimlik yatırımına karşı biz, 100 birimlik altyapı erişim yatırımı yapıyoruz. Sadece haneye fiber olarak değerlendirdiğimizde, en yakın rakibimizin ayda 5 bin yeni haneye erişim sağlamasına karşılık, biz her gün 10 bin yeni haneye erişim sağlıyoruz. Ağustos böceği gibi yüksek ses çıkartmak yerine karınca gibi çalışarak, Türkiye’nin bir ucundan diğer ucuna en yakın rakibimizin 7 katı altyapı yatırımı yapıyoruz.”

‘Talepler hukuki̇, ti̇cari̇ ve rasyonel olmalı’

Altyapılarını ‘Sabit Elektronik İletişim Altyapısını Kiralama İş Birliği Protokolü’ ile tüm operatörlere açtıklarını hatırlatan Önal, “Talep eden her operatör bu altyapıyı kullanabilir. 2018 yılında sektörün tüm oyuncularının mutabakatıyla imzalanmış olan protokol çerçevesinde biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Şu ana kadar gelen talepler doğrultusunda fiberde 14 bin km altyapı paylaşımı yaptık. Eğer gerçekten Türkye’nin teknolojik refahı

önceliklendiriliyorsa, bu ancak 3 şeyle mümkün: Birincisi ortaya konulan taleplerin hukuki olması, ikincisi gelen taleplerin ticari bir mantığa dayanması ve üçüncüsü de bu taleplerin rasyonel olmasıdır. Türkiye’nin dijitalleşme sürecinin ivme kazanması ve altyapısının maksimum seviyeye ulaşması ancak; mevcut kurallar çerçevesinde, tüm oyuncular tarafından kabul edilmiş ve imzalanmış ortak altyapı protokolünün etkin şekilde uygulanmasıyla mümkün olabilir” diye konuştu

2020 yılında bir hafta fiber sözü



Ümit Önal, 2020’de de Türkiye’nin her mahallesine fiber götürme hedefiyle çalışmalarının süreceğini ifade ederek, “Türkiye genişbant internet penetrasyonunu yüzde 70 seviyelerine taşıma konusunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki yıl İstanbul’da altyapısı olmayıp altyapı talep eden müşteriye, bir hafta içerisinde fiberi yaşadıkları sokağa getirme sözü veriyoruz. İnanıyorum ki bu vaadimiz; Türk Telekom’un müşteri memnuniyetine verdiği önem açısından da, 2020’nin nasıl bir yıl olacağına dair ipuçları veriyor” dedi.