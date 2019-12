Türk Telekom CEO'su Ümit Önal: Türkiye'de 7.5 milyon km fiber altyapısı var

25 Aralık 2019

Selenay YAĞCI / İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Fiber hat yatırımları konusunda engel çıkaranlar karşısında beni bulur" sözleriyle gözler yine fibere yatırımlarına çevrildi. Bu sözlerin ardından Turkcell, '1 metre bile kazım izni alamadık' açıklamasını yaparken, bundan sonra ilerleme olabileceğine işaret etti. Kısa süre sonra da Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Başkanı Yusuf Ata Arıak, bir basın toplantısı düzenleyerek, “Bugüne kadar ‘fiber önemli değildir’ diyen bir kişi bile çıkmadı. Ancak 10 yıldır, 1 metre kazı izni alınamıyor. Artık engeller nasıl kaldırılacak?' sorusunun cevabını aramamız lazım” dedi.

Türk Telekom'dan basın toplantısı

Taraflardan biri de Türk Telekom da bir basın toplantısı düzenledi.Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, elma ile elmayı topladığınızda OECD standartlarına göre Türkiye'de 7.5 milyon km fiber altyapı olduğuna dikkat çekti. Türkiye'de fiber aboneleşme oranının yüzde 75 olduğunu ifade eden Önal, İstanbul'da ise yüzde 76 olduğunu belirtti.

En yakın rakiplerinden yedi kat daha fazla yatırım yaptıklarını da vurgulayan Önal, Ortak Altyapı kiralama protokollerine göre 11 bin km altyapı paylaştıklarını ifade etti.



"Türkiye fiberde gelişmiş ülkeleri geride bırakıyor"

Önal, "Ülkemizin dört bir yanını, yüksek kapasiteli ve hızlı internet altyapısıyla ilmek ilmek örüyoruz. En büyük metropolümüz İstanbul’u ele alırsak; İstanbul’da abone fiberleşme oranımız yüzde 76. Türkiye şu anda sahip olduğu fiber altyapıyla çok sayıda OECD ülkesini geride bırakarak, 5G öncesi büyük bir atılım gerçekleştirmiş oldu. OECD ülkelerinin ortalamaları dikkate alındığında, yüzde 20’lik abone fiberleşme oranıyla Türkiye, bu kategoride İsviçre, Hollanda, Fransa, Kanada, ABD, İtalya, Almanya, İngiltere, Belçika gibi gelişmiş ülkeleri geride bırakıyor." dedi.

"Her gün altyapımıza ortalama 2 bin kilometre fiber ekliyoruz"

Tüm zorlu coğrafi koşullarda, sadece karlı yerlerde değil Türkiye'nin her karışında, büyük bir özveriyle çalıştıklarını ifade eden Ümit Önal, şunları kaydetti:

"Her gün altyapımıza ortalama 2 bin kilometre fiber ekliyoruz. Bu rakam Türkiye’nin en batısından en doğusuna kadar her gün en az bir kez gitmek anlamına geliyor. Ülkemizdeki fiber altyapının yüzde 80’inde Türk Telekom imzası bulunuyor. Altyapı yatırımı söz konusu olduğunda, en yakın rakibimizin her 5 birimlik yatırımına karşı biz, 100 birimlik altyapı erişim yatırımı yapıyoruz. Sadece haneye fiber olarak değerlendirdiğimizde, en yakın rakibimizin ayda 5 bin yeni haneye erişim sağlamasına karşılık, biz her gün 10 bin yeni haneye erişim sağlıyoruz.

Ağustos böceği gibi yüksek ses çıkartmak yerine karınca gibi çalışarak, Türkiye’nin bir ucundan diğer ucuna en yakın rakibimizin 7 katı altyapı yatırımı yapıyoruz. Bu altyapı, Türkiye’nin altyapısıdır. Talep eden her operatör bu altyapıyı kullanabilir. 2018 yılında sektörün tüm oyuncularının mutabakatıyla imzalanmış olan 'Sabit Elektronik İletişim Altyapısını Kiralama İş Birliği Protokolü' çerçevesinde biz üzerimize düşeni yapıyoruz.

Eğer gerçekten Türkiye’nin teknolojik refahı önceliklendiriliyorsa, bu ancak 3 şey ile mümkündür. Birincisi ortaya konulan taleplerin hukuki olması, ikincisi gelen taleplerin ticari bir mantığa dayanması ve üçüncüsü de bu taleplerin rasyonel olmasıdır. Türkiye’nin dijitalleşme sürecinin ivme kazanması ve altyapısının maksimum seviyeye ulaşması ancak; mevcut kurallar çerçevesinde, tüm oyuncular tarafından kabul edilmiş ve imzalanmış ortak altyapı protokolünün etkin şekilde uygulanmasıyla mümkün olabilir."