Türk Telekom eMağaza ile online teknoloji alışverişi başladı
Türk Telekom, eMağaza platformuyla akıllı telefon ve teknolojik ürünleri faturaya ek taksit ve hızlı teslimat avantajlarıyla online satışa sundu.
Türk Telekom, dijital kanallarını genişleterek eMağaza hizmetini hayata geçirdi. Yeni platform sayesinde kullanıcılar, akıllı telefon, tablet, akıllı saat ve kulaklık gibi birçok teknolojik ürüne Türk Telekom güvencesiyle ulaşabiliyor.
Taksit ve teslimat avantajı
Türk Telekom eMağaza’da yer alan ürünler, faturaya ek 12 aya varan taksit seçenekleriyle sunulurken, alışverişler ücretsiz kargo ve hızlı teslimat avantajıyla gerçekleştiriliyor.
Lansmana özel ödeme kolaylıklarıyla dikkat çeken eMağaza’ya, emagaza.turktelekom.com.tr adresinden kolayca erişilebiliyor.