Türk Telekom ile Türkiye’nin enerjisi daha verimli

13 Ocak 2020

Türk Telekom, Enerji Verimliliği Haftası vesilesiyle, Türkiye’nin enerji kaynaklarının verimli kullanılması, yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması amacıyla yürüttüğü yatırım ve optimizasyon çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, toplumda enerji verimliliğiyle ilgili farkındalık ve bilinç seviyesinin artırılmasıyla enerjide dışa bağımlılığın azalacağını açıkladı. Bu amaçla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde yürütülen ‘Aklınla Verimli Yaşa’ projesinin önemini vurgulayan Kıraç şöyle konuştu: “Türk Telekom olarak, bu alanda 3 ana konuya odaklanıyoruz.Bunlardan birincisi; Hızla artan müşteri sayımız ve bant genişliğine rağmen sabit ve mobil şebekelerimizde elektrik tüketimini her yıl bir önceki yıla göre düşürmek. İkincisi; yeni nesil iletişim teknolojilerinin enerjide, tarımda, sanayide, ulaşımda, sağlıkta, bina ve şehirlerde kullanımını yaygınlaştırarak en yüksek düzeyde kaynak tasarrufu sağlamak ve sürdürülebilir topluma hizmet etmek. Üçüncüsü de karbon emisyonumuzu sistematik olarak azaltırken enerji verimliliği konusundaki yatırımlarımıza ve optimizasyon çalışmalarımıza aralıksız devam etmek.”

“Türk Telekom’un 1.700 lokasyonuna güneş enerji sistemleri kurduk”

Kıraç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırmasına destek olarak, hem cari açık ile mücadeleye katkı sağlamak hem de verimliliğimizi artırmak amacıyla 2015 yılında elektrik tedarik şirketimiz TTES’i kurduk. Yine bu çerçevede irili ufaklı büyüklükte 1.700 lokasyonumuzda güneş enerji santrallerimizin (GES) kurulumunu tamamlayarak yenilenebilir enerji sistemlerimizin toplam kurulu gücünü 2,3 MW’a çıkardık. Bu projelerle, temiz ve millî enerjiye katkı sunmayı ve Türkiye’deki diğer uygun lokasyonlarımızda da benzer GES uygulamalarını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz."

“Baz istasyonlarımızda verimliliği artırıyoruz”

Kıraç, enerji verimliliğini artırmak amacıyla baz istasyonları ve sistem odaları başta olmak üzere Türk Telekom’da kullanımda olan soğutma ve ses haberleşme sistemleri gibi enerji tüketimi yüksek ekipmanları, daha düşük enerji tüketen modellerle değiştirdiklerini belirtti. Ayrıca, baz istasyonlarında sera gazı emisyonlarını azaltmak için doğaya dost klima gazı kullanmaya başladıklarını açıkladı. Kıraç, “Proje kapsamında 2020 yıl sonuna kadar belirli bölgelerdeki baz istasyonlarımızı yüksek verimlilikte çalışan modellerle değiştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Türk Telekom, Karbon Saydamlık Projesinde

Kıraç, Küresel e-Sürdürülebilirlik Girişimi GeSI’nin raporuna göre, Türk Telekom’un dünyada elektrik tüketimini son 6 yıldır azaltan nadir operatörlerden biri olduğunu da açıkladı. Türk Telekom, şirketlerin iklim değişikliği risklerini küresel çapta raporlayan Karbon Saydamlık Projesine de (CDP) dâhil. Kıraç da enerji tasarrufunu ve yenilenebilir enerji kullanımını artırmaya, yakıt tüketimini ve karbon monoksit salımını azaltmaya yönelik projeleri ve yıllık enerji tasarrufu hedefleri neticesinde Türk Telekom’un CDP skorunu 2018’de iki kademe yükselterek C+ farkındalık seviyesine çıkardığını belirtti.

Türkiye’nin akıllı şehir uygulamaları

Türkiye’nin ilk entegre yeni nesil şehir projesini hayata geçiren Türk Telekom, bu akıllı uygulamalarla birçok alanda tasarruf sağladı. Kıraç, “Kurgulanan yeni nesil şehirler sayesinde, akıllı sistemlerin yer aldığı lokasyonlarda kamu yararına önemli ölçüde katkı ortaya koyduk. Türk Telekom’un yeni nesil şehir uygulamalarıyla elektrikte yüzde 40’a ve sulamada yüzde 30’a varan tasarruf sağlandı. Akıllı ulaşım uygulamalarıyla, trafikte geçirilen sürede yaklaşık yüzde 35 tasarruf elde edilirken bu sürenin düşmesine bağlı olarak karbon salımı yaklaşık yüzde 25 azaldı. Şehir parklarında hayata geçirdiğimiz akıllı aydınlatma çözümlerimiz sayesinde yüzde 30 civarında enerji tasarrufunu yakalamayı başardık. Dar bant nesnelerin interneti (NB-IoT) teknolojisine sahip akıllı sayaçlarımızla uzaktan sayaç okuma projelerimizi çoğaltarak yerli sayaç üreticileri, Belediyeler, Bilimsel Kuruluşlar ve Üniversitelerle, enerji alanındaki NB-IoT test ve yaygınlaştırma çalışmalarına öncülük etmekteyiz” dedi.

Geleceğimize sahip çıkmak için geri kazanım ile sıfır atık

Kıraç, Sıfır Atık Projesi’ne destek verdiklerini, Türk Telekom’da bugüne kadar toplam 105 ton kağıt, 30 ton plastik, 10,5 ton cam, 5 ton metali geri dönüşüme kazandırdıklarını ifade etti. Yusuf Kıraç sözlerini şöyle tamamladı: “Genelde üç alanda israfın engellenmesi gerektiği söylenirdi: İnsan, zaman ve para… Şimdi buna mutlaka enerjiyi de eklemek gerekir. Enerji israfı ilk üçünün israfını tetikler!”