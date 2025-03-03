Türk Telekom ve Huawei'den akıllı şehircilik alanında işbirliği

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, İspanya'nın Berselona kentinde düzenlenen MWC'de Huawei standında düzenlenen tanıtım töreninde 5G teknolojisini kullanımın arttığını söyledi.

Bu yıl 5G'nin ihalesini yapacaklarını anımsatan Sayan, "2026'nın başında da 5G'yi ticari olarak tüm vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Biz burada en yüksek oranda yerlilik ve millilikle gitmeyi düşünüyoruz.

Global vendorları bugün şu anda İstanbul'da bulunduğumuz Huawei dahil olmak üzere Türkiye'de üretim yapmaları noktasında neler yapabileceğimizi beraberce konuşuyoruz. Yerli firmalarımızın ellerinde 5G'ye hazır ne ürün varsa operatörlerimizle bunları yerli olarak devam edeceğiz."diye konuştu.

Sayan, yerli ve milli bir ekosisteme sahip olmanın önemine işaret ederek, yerliliğe ve milliliğe önem verdiklerini ve bunun için global firmalarla da beraber çalışacaklarını vurguladı.

"Yeni nesil ulaşım, sürdürülebilir ve güvenli şehirlerin inşasına katkı sağlıyoruz"

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal da Türk Telekom olarak, dijital dönüşüme öncülük ederken, vizyonları doğrultusunda birikimlerini hayatın her alanına yansıtarak, ülke için değer yaratmaya odaklandıklarını söyledi. Şirketin güçlü fiber altyapısıyla, Türkiye'de 5G’ye en hazır operatörü olduklarına dikkati çeken Önal, şunları kaydetti:

"Dünya ortalamasının üzerinde bir oranla LTE mobil baz istasyonlarımızın yüzde 54'ünü fibere bağladık. Gerçekleştirdiğimiz ilklerimiz, geliştirdiğimiz teknolojilerimiz ve 5G ekosistemine katkımızla Türkiye'yi geleceğin teknolojilerine hazırlıyoruz. Bu kapsamda, hem yerel hem de küresel anlamda stratejik işbirliklerimize devam ediyoruz.

Huawei ve yerli bilişim şirketi Ithinka ile gerçekleştirdiğimiz uygulama geleceğin ulaşım teknolojilerinin temelini oluşturuyor. 5G-Advanced RedCap teknolojisi Avrupa'da ilk kez bir akıllı ulaşım çalışmasında test edildi. Yeni nesil ulaşım, enerji, çevre, sağlık ve güvenlik alanlarında hayata geçirdiğimiz yenilikçi çözümlerle, yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir ve güvenli şehirlerin inşasına katkı sağlıyoruz."