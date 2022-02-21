Türk Telekom, yeni markası GameOn’u hizmete aldı

Yeni oyun markası GameOn’u hayata geçiren Türk Telekom, marka ile oyun severlere özel internet kampanyaları, sektörde önde gelen dünyaca ünlü markalarla gerçekleştirdiği oyun iş birlikleriyle sunduğu katma değeri artırmayı hedefliyor.

Yeni oyun markası GameOn'u düzenlediği basın toplantısında tanıtan Türk Telekom, gelişen oyun ekosistemindeki kullanıcıların deneyimlerini daha da artırmak üzere tasarladığı markayı, ‘Göster Gücünü’ mottosu ile hayata geçirdi. Şirket, yeni marka ile oyun severlerin değişen ihtiyaçlarına odaklanacak.

Kampanyalarla oyun keyfini arttırmayı amaçlayan GameOn, League of Legends kampanyası ile kullanıcılara 100 Mbps'ye kadar limitsiz fiber internet, yüksek yükleme (upload) kapasitesi, 200 TL hoş geldin indirimi ve dijital oyun League Of Legends’a (LOL) özel Efsane LOL Paketi ve oyun içi alımlarda geçerli olacak 2000 RP hediyesi sunucak.

"GameOn ile daha entegre bir platformun kapılarını açıyoruz"

Yeni markaya ilişkin bilgi veren Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, şunları kaydetti: "Yatırımlarımıza hız kesmeden devam ederken, zengin bir yelpazede ürün ve hizmetlerimizle kullanıcılarımıza ulaşıyor, onların ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunuyoruz. Son dönemde özellikle oyun ekosisteminde yaşanan gelişmelerin ışığında, bu alandaki kullanıcıların deneyimlerini genişletecek bir dünyanın kapılarını açtık. GameOn ile oyun severlerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek bir evren oluşturduk. Teknoloji ve dijital dönüşüm bilgi birikimimiz ile değer üreten anlayışımızla önümüzdeki dönemde oyun tutkunlarının hayatında daha fazla yer alacağız. Dijital oyun platformumuz Playstore ile bugüne kadar binden fazla popüler PC ve mobil oyunu ve çeşitli oyunların paketlerini dünya ile aynı anda, uygun fiyat ve ödeme seçenekleri ile sunarken, şimdi GameOn ile daha entegre bir platformun kapılarını açıyoruz. Oyunseverlere fiber altyapı gücümüzle yüksek hızlı internet sağlarken, donanım desteği, marka iş birlikleri, oyun içi sürprizler gibi birçok ihtiyaca odaklanan içeriklerle yanlarında oluyoruz.”