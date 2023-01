Türk tüketici içgörü platformu ABD pazarında

Takip Et

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın CES 2023 İstanbul Pavilyonu için seçtiği Türk girişimleri arasına Take Off Istanbul 2022 Juri Özel Ödülüyle katılım hakkı kazanan Pivony’nin kurucu ortağı Emre Çalışır, “Binlerce girişim arasından Pivony Tüketici İçgörü Platformunu dünyaya sergilemek için CES 2023'e katılma şansı elde ettiğimiz için gururluyum. Şirketlerin müşteri deneyimini zirveye taşımak için yapay zeka yeteneklerinden yararlanmalarını her zamankinden daha kolay hale getirmek için tasarlanan Pivony’nin çok daha büyük kitleler tarafından ilgi görmesi oldukça heyecan verici. Bundan sonra da Pivony ile hem ulusal hem de uluslararası platformlarda ülkemizi temsil etmeye devam edeceğiz” dedi.