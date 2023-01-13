Türk unicorn Insider, MindBehind’ı satın aldı

Insider, bu satınalma ile birlikte sertifikalı WhatsApp çözüm ortağı statüsüne kavuştu. Türkiye, ABD ve Almanya’da ofisleri bulunan 70 kişilik MindBehind ekibi, CEO Oğuzhan Başeğmez ve Anıl Kiper liderliğinde çalışmaya devam edecek.

Insider, MindBehind ürünleri ile WhatsApp Business başta olmak üzere diyalog bazlı mesajlaşma alanındaki çalışmalarını hızlandırmayı amaçlıyor.

Hande Çilingir, “Mesajlaşma kanallarında yeni nesil, uçtan uca alışveriş deneyimleri sunmasını sağlayan pazar lideri teknolojiler ve yapay zeka geliştirme misyonumuzu yerine getiriyoruz” dedi.