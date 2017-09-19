"Türk uydu sektörü 10 kat büyümeli"

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Başkanı Yusuf Ata Arıak, elektronik haberleşme hizmetlerinin uydu haberleşme hizmetleri içindeki yerinin dünyada yüzde 10,2, Türkiye'de ise yüzde 1 olduğunu belirterek, Türkiye'nin uydu haberleşme hizmetlerinde dünyayla rekabet edebilmesi için Türk uydu sektörünün 10 kat büyümesi gerektiğini bildirdi.

Arıak, TELKODER tarafından yayımlanan "Türkiye’de Uydu Haberleşme Hizmetleri: Tehditler ve Fırsatlar" başlıklı raporun tanıtıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, coğrafi nedenlerden dolayı Türkiye’de bazı bölgelere fiber internet altyapısı ulaştırmanın mümkün olmadığını söyledi.

Yaklaşık 5 milyon kişinin fiber üzerinden hızlı internete erişemediğini belirten Arıak, şunları kaydetti:

"Uydularla son kullanıcı arasında haberleşme imkanı sağlayan Ka-band uydu internet teknolojisi ile fiber veya mobil internet erişiminin mümkün olmadığı bölgeler de dahil her yere hızlı internet ulaşabiliyor. Üstelik ADSL ile mukayese edilebilir fiyatlarda ve çok kısa sürede erişilebilecek bu hizmet sayesinde internet kullanımının artması ve yurt genelinde yaygınlaşması sağlanabilir. TSK, bakanlıklar, AFAD gibi stratejik öneme sahip devlet kurumlarında hizmet kalitesinin artmasına katkı sunulabilir. Ülke ekonomisinin ve elektronik haberleşme sektörünün gelişmesi, herkesin hızlı ve ucuz internet hizmetine sahip olabilmesi için uydu sektörünün önündeki engellerin kaldırılması gerekiyor."

Uydu haberleşme sektörün gelişmesini engelleyici tutumlardan vazgeçilmesi ve mevcut durumu iyileştirmek için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Arıak, uydu işletmecilerine Haziran 2018’e kadar Türkiye içinde yer istasyonu kurulması zorunluluğu getiren düzenlemenin sektörün gelişmesinin önünde büyük bir engel olduğunu, söz konusu düzenlemenin en kısa sürede yürürlükten kaldırılması gerektiğini savundu.

"Yaşanan bu değişmelere ayak uydurabilmek için gerekli adımlar ivedilikle atılmalı"

Yusuf Ata Arıak, dünyada 5-6 yıl öncesine kadar uydudan genişbant erişiminin sınırlı seviyede olduğunu, bu durumun Ka-band teknolojisine sahip uyduların devreye alınmasıyla değiştiğini ifade etti.

Uydu hizmetleri sektöründe Türkiye’nin 10 Gbps’lık uydu kapasitesiyle 10 bin aboneyi geçemediğini ancak ABD’de yaklaşık 2 bin Gbps kapasiteli uydulardan 1,5 milyon abonenin hizmet aldığını belirten Arıak, "Yeni teknolojilere, yaşanan bu değişmelere ayak uydurabilmek için gerekli adımlar ivedilikle atılmalıdır. Mevcut tutumumuzu sürdürmekte ısrar ettiğimiz takdirde önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde ülkemizi geri dönüşü olmayan bir yolda bulmamız hiç şaşırtıcı olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye’de uydu hizmetleri sektörünün büyük potansiyel taşımasına karşın istenen düzeyin çok gerisinde kaldığını, sektörün dünyada 2010'dan bu yana yıllık ortalama yüzde 5,5 büyüdüğünü ifade eden Arıak, şunları kaydetti:

"Dünyada 2015 yılı için toplamda 127 milyar dolarlık bir hacme sahip olan uydu haberleşme hizmetleri sektörü, Türkiye’de toplamda sadece 152 milyon dolar gibi oldukça düşük bir seviyede. Elektronik haberleşme hizmetlerinin uydu haberleşme hizmetleri içindeki yeri dünyada yüzde 10,2, Türkiye'de ise yüzde 1. Türkiye'nin uydu haberleşme hizmetlerinde dünyayla rekabet edebilmesi için Türk uydu sektörü 10 kat büyümeli. Uydu haberleşme hizmetlerinde dünya ile rekabet edebilmesi için Türkiye uydu sektörünün 10 kat büyümeli. TELKODER olarak, uydu hizmetleri alanında yatırımların artmasını engelleyen nedenlerin ortadan kaldırılması ve yatırımların teşvik edilmesi gerektiğini her fırsatta vurguluyoruz. Kaynakları heba etmeyecek gerçekçi bir yaklaşımla dikkatlerin mutlaka uydu sektörüne yöneltilmesi ve bu gidişatın acilen değiştirilmesi gerekiyor. Bu doğrultuda atılacak adımlarla sektörün gelişmesi ile Türkiye’nin rekabet gücü ve ülke refahı da artacaktır."