Turkcell Ankara Veri Merkezi açıldı

01 Kasım 2019

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, yılın üçüncü çeyreğinde şirketin grup bazında gelirlerinin 6,6 milyar lira, net karının da 801 milyar lira olduğunu belirterek, "Müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi tekliflerimizle bu çeyrekte rekor faturalı müşteri kazanımı gerçekleştirdik ve net 526 bin mobil müşteri ekledik." dedi.

Erkan, Ankara Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (Ankara OSB) Turkcell Ankara Veri Merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, şirketin üçüncü çeyrek faaliyet sonuçlarına ilişkin verileri açıkladı.

Turkcell'in net karında artış gerçekleştiğini ifade eden Erkan, "Yılın üçüncü çeyreğinde Turkcell'in grup bazında gelirleri 6,6 milyar lira oldu. Faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) 2,8 milyar lira, FAVÖK marjı da 43,1 olarak gerçekleşti. Şirket net karı geçen yıla göre 3 katın üzerine çıkarak 801 milyon lira oldu. Bu sonuçlarla 9 ayda Turkcell grubu yüzde 17,8 büyümeyle 18,5 milyar lira ciroya ve yüzde 17,2 artışla 7,7 milyar lira FAVÖK'e ulaştı. Şirketin net karı ise 9 ayda 2 milyar 491 milyon lira oldu." bilgilerini verdi.

"Müşteri kazanımında tarihi rekor kırdık"

Turkcell'in yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını Türkiye'nin en büyük veri merkezinde açıkladıklarına dikkati çeken Erkan, müşteri odaklı stratejinin ilk sonuçlarını almaya başladıklarını, bir çeyrekte yarım milyonu aşkın müşteri kazandıklarını dile getirdi.

Erkan, müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi teklifler sunduklarını belirterek, "Müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi tekliflerimizle bu çeyrekte rekor faturalı müşteri kazanımı gerçekleştirdik ve net 526 bin mobil müşteri ekledik." diye konuştu.

Türkiye'deki toplam abone sayılarının 37,3 milyona ulaştığı bilgisini veren Erkan, şöyle konuştu:

"Bunun en önemli nedenlerinden biri müşterilerimizi odağımıza aldığımız yeni yaklaşımımız ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun, yapay zeka da dahil yenilikçi çözümler sunabilmemiz. Türkiye'de ilk ve tek olan ve mobil şebeke üzerinden fiber hızına internet sağlayan çözümümüz Superbox'ın kullanıcı sayısı bu çeyrekte 88 bin artışla 217 bine ulaştı. Bununla birlikte sabit genişbant müşteri sayımız 29 bin yeni fiber müşteri artışıyla toplamda 2,2 milyon oldu. Fiber internet hizmetiyle birlikte 'TV+' kullanan müşterilerimizin sabit bireysel fiber abone bazımıza oranı ise yüzde 52,2'ye ulaştı."

"Üç ana odak alanında emin adımlarla yol alıyoruz"

Erkan, bu yılın başında tech-fin, dijital iş çözümleri ve dijital servisleri olmak üzere üç stratejik odak alanı belirlediklerini anımsatarak, bu iş kollarını hayata geçirdikleri yeniliklerle büyüttüklerini ve atılan emin adımlarla hedeflerine her gün daha da yaklaştıklarını bildirdi.

Teknoloji ile finansı buluşturdukları tech-fin alanındaki markalarının Paycell ve Financell'in hızla büyüdüğüne dikkati çeken Erkan, dijital iş çözümleri şirketiyle kurumsal taraf için sunmaya başladıkları hizmetleri çeşitlendirdiklerini, dijital servisler tarafında da rakiplerde olmayan benzersiz özellikleri sunarak fark yaratmaya devam ettiklerini söyledi.

"Tech-fin alanında tarihi fırsat görüyoruz"

Türkiye'nin tech-fin alanında büyük potansiyeli olduğunu belirten Erkan, "Turkcell olarak hem güçlü bir altyapımız hem de milyonlarca müşterimizin talebi var. Bu durum tech-fin alanında yatırım yaparken bizi cesaretlendiriyor. Bu alandaki öncü markamız Paycell yeni entegrasyonlarla büyümeye devam ederken, yemek kartı olarak sunduğumuz Paye Kart platformumuz da daha fazla noktada ödeme alternatifi olarak kullanılmaya başlandı." ifadelerini kullandı.

Erkan, 7 binin üzerinde iş yerinde geçerli olan Paye Kart'ın, İstanbul'da toplu taşıma kartı olarak da kullanılabildiğine işaret ederek, Paycell platformu üzerinden yılın 3'üncü çeyreğinde gerçekleşen işlem hacminin yaklaşık 1,4 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

Bireysel müşterilerin teknolojik ürünler satın almasında finansman desteği sağlayan Financell'in faaliyet göstermeye başladığı günden bu yana yaklaşık 14 milyar lira kredi kullandırdığını aktaran Erkan, şöyle devam etti:

"Bu sayede yaklaşık 5 milyon müşterimizin diledikleri teknolojik ürüne kavuşmasını sağladık. Teknolojik finansmanın öncüsü Financell artık teknolojik ürün ve hizmet almak isteyen KOBİ ve ticari müşterilere de finansman desteği sunuyor."

"Türkiye'nin en büyük veri merkezi işletmecisiyiz"

Murat Erkan, Turkcell'in veri merkezlerine ilişkin çalışmalarına dikkati çekerek, "Turkcell olarak şu anda Ankara Temelli'deki veri merkezimizin açılışıyla Türkiye'nin en büyük veri işletmecisi unvanımızı pekiştiriyoruz. Gelecek yıl Çorlu'daki veri merkezimizi tamamlayınca bu alanda yaptığımız yatırım 2 milyar lirayı aşmış olacak. Bütün çalışmamız, 'Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı' vizyonumuzu hayata geçirmek üzerine." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de üretilen verilerin büyük oranda ülkede depolanmadığını ifade eden Erkan, "Biz Türkiye'nin verisini Türkiye'de tutmaya talibiz. Verimizin önemini biliyor ve bunu korumak için gece gündüz çalışıyoruz." dedi.

Enerjisinin bir kısmını kendisi üretiyor

Turkcell'in çevreye karşı sorumluluğunu ve etki alanlarını tüm iş süreçleri içinde değerlendirip operasyonlarını bu önceliklere göre yönettiğini belirten Murat Erkan, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirliği odağımıza aldığımız iş modelimizle Türkiye'de bir ilki daha gerçekleştirerek portatif solar saha kullanımımızı yaygınlaştırmaya başladık. Nüfusu belirli dönemlerde yoğunlaşan ve enerji kaynağı bulunmayan bölgelerde kaliteli iletişim hizmeti sağlayan portatif solar saha çevre dostu özelliğiyle öne çıkıyor. Yenilenebilir enerji teknolojilerine yaptığımız yatırımlar sayesinde yıllık yaklaşık 480 megavatsaat elektriği alternatif enerji kaynaklarıyla üretir hale geldik. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Ankara veri merkezimiz, ayrıca otopark üzerine yerleştirdiğimiz solar panellerden güneş enerjisiyle elektriğini kendisi üreten Türkiye’deki ilk veri merkezi olma unvanına da sahip oldu. Çevre dostu olarak inşa ettiğimiz merkezimizde, yağmur sularını dönüştürerek bina içinde ve yeşil alan sulamasında kullanıyoruz."

Yerli ve milli ürünlerle desteklendi

Turkcell'in açılışı yapılan Ankara Temelli Veri Merkezi, 44 bin 150 metrekare kapalı ve 12 bin metrekarelik beyaz alanıyla Türkiye'nin en büyüğü oldu. Merkezin, yeşil bina ve çevreye uyumlu olduğu "Leed Gold" sertifikasıyla da onaylandı.

Ankara şehir merkezine 40, Esenboğa Havalimanı'na 90 kilometre uzaklıktaki veri merkezinin birçok noktasında yerli ve milli ürünler kullanıldı. Bu doğrultuda yerli üreticilerin geliştirdiği iklimlendirme sistemleri, kabinetler ve güç kaynakları tesiste hizmet veriyor. Bina girişini Kızılırmak üzerine inşa edilen Hirfanlı Barajı'nın özel tasarım bir rölyefi süslüyor.

Kamu bulutuyla kurumların da hizmetinde

Merkez, kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası şirketlere de hizmet verecek. Bu doğrultuda Turkcell, Dijital İş Servislerinin sunduğu kamu bulutu çözümleriyle kamu kurumlarının yanında olacak. Bu kapsamda uluslararası şirketlere, verilerini Türkiye'de saklama hizmeti sunulacak.