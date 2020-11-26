Turkcell, bin 400'e yakın mağazasını "temassız" hale getirdi

Uygulamaya başladıkları "temassız mağazacılık" hizmetleri ile ilgili açıklama yapan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, fiziksel teması minimuma indirmeyi amaçladıkları bu uygulamanın aynı zamanda Türkiye'de 'dijital deneyim' konusunda bir ilk olduğunu söyledi.

Pandemi döneminde sıfır temas ve sosyal mesafe konularında artan hassasiyetle birlikte hayata geçirdikleri "temassız mağazacılık" konseptinin kısa sürede perakende alanında yaygınlaşacağını belirten Erkan, "Turkcell mağazalarına gelen müşterilerimiz mağaza içerisinde yer alan dokunmatik ekranları ve uygulamaları telefonlarına okuttukları QR kod ile kendileri yönetebiliyor. Fiziksel teması minimuma indirmeyi amaçladığımız bu uygulama aynı zamanda Türkiye'de 'dijital deneyim' konusunda bir ilk oldu. Müşterilerimiz yakın zamanda mağazalarımızda dijital ve interaktif uygulamaları daha fazla görecek." ifadelerini kullandı.