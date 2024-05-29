Turkcell Çin Kalkınma Bankası ile 300 milyon euro’luk kredi anlaşması için ön protokol imzaladı

Turkcell’e yurt dışındaki yatırımcılar ve kredi kuruluşları yoğun ilgi göstermeye devam ediyor.

Turkcell, bu kapsamda son olarak, alt yapı ürünlerinin satın alımı için Çin Kalkınma Bankası (China Development Bank-CDB) ile 10 yıl vadeli, 300 milyon euro karşılığı Çin Yuanı (RMB) tutarında finansman anlaşması kapsamında ön protokol imzaladı.

Bu finansman, Turkcell’in uzun vadeli büyüme ve başarısı için sağlam bir temel oluşturmasının yanı sıra finansal istikrarını koruyarak gelecekteki büyüme fırsatlarını değerlendirmesi konusunda da önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

“Bu anlaşma hem Türkiye hem de Turkcell’e duyulan güveni bir kez daha gösteriyor”

Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kalyon, anlaşmayla ilgili şunları söyledi:

“Turkcell olarak bugüne dek dijital teknolojilerdeki liderliğimizi güçlendirmek için pek çok stratejik adım attık. Bunlar arasında yatırımlar, iş birlikleri, inovasyon projeleri ve dijital servislerin geliştirilmesi yer alıyor. Bugün Çin’in önde gelen bankalarından Çin Kalkınma Bankası ile 10 yıl vadeli olarak 300 milyon euro karşılığı RMB (Çin Yuanı) tutarında finansman anlaşması kapsamında yıllık %4,98 sabit faiz oranı ile ön protokol imzaladık. Aramızdaki bu mutabakat altyapı ürünlerinin satın alımının finansmanını kapsıyor. Turkcell olarak, güçlü bilanço yapımızı korumak, başarılı likidite yönetimini sağlamak adına hem yerel hem de uluslararası piyasaları sürekli takip ediyoruz. Likidite yönetiminde, finansman kaynak çeşitlendirmesi ve vade uzatılması öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. CDB ile ön protokolüne imza attığımız bu uzun vadeli ve uygun maliyetli kredi hem Türkiye hem de Turkcell’e duyulan güveni bir kez daha gösteriyor. Bu anlaşma ayrıca küresel borçlanma piyasaları ve sektöre yönelik sağlanan kredi maliyetlerinden çok daha avantajlı bir orana sahip olmasıyla da öne çıkıyor.”

Çin Kalkınma Bankası (CDB) Shenzhen Şubesi Genel Müdür Yardımcısı Jia Chenliang, söz konusu kredinin Çin Kalkınma Bankası (CDB) ile Turkcell arasındaki uzun vadeli stratejik iş birliklerinde yeni bir dönemin başlangıcına işaret ettiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karşılıklı güven ve kazan-kazan anlayışına dayalı iş birliğimiz ikili ilişkilerimizin merkezinde yer alıyor. Bu kredi, Türkiye telekomünikasyon sektörünün ilk uzun vadeli salt Çin Yuanı finansmanı olup, Çin Kalkınma Bankası (CDB) ile Turkcell arasındaki uzun vadeli stratejik iş birliklerinde yeni bir dönemin başladığını gösteriyor.”