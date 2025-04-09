Turkcell çöktü mü? Turkcell neden arama yapılmıyor? Turkcell erişim sorunu 9 Nisan 2025

Türkiye genelinde en fazla kullanıcı sayısına sahip GSM şirketlerinden biri olan Turkcell'de erişim problemi yaşandı. 9 Nisan 2025 itibarıyla birçok Turkcell kullanıcısı arama yapamadıklarını, sinyal alamadıklarını, internete giremediklerini ifade etti.

Sosyal medyada birçok kullanıcı Turkcell çöktü mü, Turkcell neden çekmiyor, neden problem yaşanıyor gibi soruların cevaplarını aramaya başladı.

Turkcell çöktü mü?

Pek çok Turkcell kullanıcısı sosyal medya hesapları üzerinden aramalarda problem yaşadıklarını, internete bağlanamadıklarını ifade etti.

Arama yapmak isteyen kullanıcılar ise ekranları kapanıyor ya da "Paketiniz Bitti" şeklinde hatalı sistem mesajları alıyor.

Turkcell'den açıklama geldi

Şebeke kaynaklı bu sorunla ilgili Turkcell tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada: ''şebekemizdeki teknik bir aksaklık nedeniyle bazı bölgelerde iletişim hizmetlerinde geçici kesintiler yaşanmıştır. Sorun tamamen giderilmiştir.'' denildi.

Turkcell'in açıklaması şöyle:

Şebekemizdeki teknik bir aksaklık nedeniyle bazı bölgelerde iletişim hizmetlerinde geçici kesintiler yaşanmıştır. Sorun tamamen giderilmiştir.

Yaşanan geçici sorun sebebiyle tüm abonelerimize 500 dakika, 2 GB, 500 SMS tanımlanacaktır.

Tüm müşterilerimizden özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.