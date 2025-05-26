Turkcell, Dubai İslam Bankası’ndan 150 milyon dolarlık murabaha finansmanı sağladı

Turkcell, Dubai İslam Bankası ile imzaladığı anlaşma kapsamında 150 milyon dolarlık murabaha finansmanı sağladı. İstanbul’da düzenlenen imza törenine Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç’un yanı sıra, şirketin finans yöneticileri ve banka temsilcileri katıldı.

Dr. Ali Taha Koç, söz konusu anlaşmanın altyapı ve stratejik yatırımlar için önemli bir kaynak olacağını vurgulayarak, “Veri merkezleri, bulut teknolojileri ve yenilenebilir enerji gibi alanlarda yatırımlarımıza devam ediyoruz. Körfez sermayesiyle kurduğumuz bu finansal ortaklık, hem büyüme hedeflerimizi destekliyor hem de yeni iş birliklerinin önünü açıyor” dedi.

5 yıl vadeli murabaha anlaşması, faizsiz finansman ilkelerine dayanmasıyla dikkat çekerken, Turkcell’in küresel ölçekteki itibarını ve finansal güvenilirliğini de ortaya koyuyor. Şirket, bu anlaşmayla birlikte yatırımcı tabanını genişletmenin yanı sıra borçlanma portföyünü de çeşitlendirerek bilanço yapısını daha sağlam hale getiriyor.

Dubai İslam Bankası Grup CEO’su Dr. Adnan Chilwan ise Türkiye’nin stratejik önemine dikkat çekerek, “Turkcell ile başlattığımız bu iş birliği, uzun vadeli büyüme stratejimizin önemli bir adımı. Önümüzdeki dönemde bu ortaklığı yeni projelerle geliştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Turkcell, İslami finansman araçları, sürdürülebilirlik odaklı kredi çözümleri, uluslararası tahvil ihraçları ve kalkınma bankası kaynakları gibi farklı finansman modellerini kullanarak finansal dayanıklılığını artırmaya devam ediyor.