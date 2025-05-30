Turkcell’in 'Yarının Teknoloji Liderleri' yarışmasında kazananlar belli oldu

Turkcell tarafından düzenlenen "Yarının Teknoloji Liderleri" yarışmasında kazanan projeler belli oldu. Lisans öğrencilerinin, yenilikçi teknoloji projelerini hayata geçirme fırsatı bulduğu yarışma, "İnsan için Teknoloji", "Sürdürülebilirlik ve Çevre için Teknoloji" ve "Dijital Çözümler ve Yenilikçi Teknolojiler" olmak üzere 3 ayrı kategoride düzenlendi.

Toplam 400’den fazla projenin başvuru yaptığı yarışmada kazanan projeler, Zorlu PSM’de düzenlenen ödül töreninde açıklandı. Farklı üniversitelerden rektörlerin, akademisyenlerin ve Turkcell Yönetim Kurulu Üyelerinin bulunduğu törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın ve çok sayıda davetli katıldı.

"Ekonomik bağımsızlık teknolojik bağımsızlıkla mümkün"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır törende yaptığı konuşmada şu açıklamalarda bulundu:

"Bugünün dünyasında siyasi bağımsızlık ancak ekonomik bağımsızlıkla, ekonomik bağımsızlık da teknolojik bağımsızlıkla mümkün.

Bu anlayışla Türkiye'nin kritik teknolojilerde, kimseye muhtaç olmaksızın kendi ihtiyaçlarını, kendi imkân ve kabiliyetleri ile karşılayabilen bir ülke olması adına gayret gösteriyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi, Türkiye'nin yüksek katma değerli ürün ve hizmetlerle, küresel ticarette daha fazla söz sahibi olması ve elbette Türk milletinin daha müreffeh olması yolculuğudur."

"Gençlerin yanında olmaya devam edeceğiz"

Törende yaptığı konuşmada gelişen teknolojiye bağlı olarak dünyanın bir çağ değişimine tanıklık ettiğine değinen Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç da şunları söyledi:

"Gençler arasında yazılım, yapay zekâ ve dijital dönüşüm teknolojilerine olan ilgi hızla artıyor. Turkcell olarak, gençlerimizin yarını şekillendiren fikirlerini hayata geçirebilmelerini, teknoloji ekosistemine ve topluma katkı sağlamalarını önemsiyoruz.

Ülkemizin geleceğine dair vizyonumuzun bir yansıması olan ‘Yarının Teknoloji Liderleri’ yarışması ile ihtiyaç duydukları desteği vererek, onları yarının dünyasına hazırlıyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda, gençlerin yanında olmaya, rehberlik etmeye ve geleceğimize yatırım yapmaya devam edeceğiz."

En fazla başvuru İTÜ'den geldi

Türkiye genelinde 55 farklı ilden gelen başvurularla büyük ilgi gören Yarının Teknoloji Liderleri yarışmasına, 130 farklı üniversiteden toplam 406 proje başvuru gerçekleşti. En fazla başvuru 21 projeyle İstanbul Teknik Üniversitesi’nden gelirken, onu 13 başvuruyla Yıldız Teknik Üniversitesi takip etti. Kategorilerinde birinci olan projeler 500 bin TL, ikinciler 300 bin TL, üçüncüler ise 150 bin TL para ödülünün sahibi oldu.

Ödül kazanan projeler

"Dijital Çözümler ve Yenilikçi Teknolojiler" kategorisinde birincilik ödülü, anime, manga, çizgi-film ve çizgi-roman gibi çizgi dünya içeriklerinin üretiminde karşılaşılan problemleri yapay zekâ tabanlı web ve mobil platform aracılığıyla çözmeyi hedefleyen platform Evoars’ın oldu.

Çağrı merkezi süreçlerinde verimliliğini artırmayı amaçlayan şirketlere, özelleştirilmiş AI Voice Agent platformu geliştirmeyi hedefleyen ScaleCall AI projesi ikinci olurken, kategorinin üçüncülük ödülü Tagora projesine verildi.

Büyük dil modellerinin eğitiminde insan kalitesini artırmayı amaçlayan Tagora, alanında uzman profesyonellerin gerçek hayat senaryolarına dayalı girdileri ve detaylı geri bildirimleriyle yapay zekâ sistemlerinin güvenilir sonuçlar üretmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

"Sürdürülebilirlik ve Çevre için Teknoloji" kategorisinde birincilik ödülü, binalarda ve araçlarda enerji verimliliğini artırmayı amaçlayan akıllı cam çözümü “Enerji Verimli Akıllı Cam Tasarımı” projesine gitti. İkinciliği, batarya teknolojilerinde dayanıklılığı artırmaya odaklanan "Modüler Batarya Sistemleri (MBS)" alırken, bu kategorinin üçüncüsü tarımsal üretimde su ve gübre kullanımını optimize eden sensör tabanlı akıllı yönetim sistemi ARDV projesi oldu.

Belirlenen kriterlere göre "İnsan için Teknoloji" kategorisinde bu yıl birincilik ödülü verilmezken, ikincilik ödülünü stres yönetimi, uyku bozuklukları ve kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarında yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen termal bileklik cihazı "SerenTra" projesi aldı. Üçüncülük ise akciğer kanserini yapay zekâ ile erken teşhis etmeyi hedefleyen "İnternetten Hastaneye" projesinin oldu.