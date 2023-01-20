Türkiye internet hızında nal topluyor

Kemalettin BULAMACI

Oookla, Speedtest internet hızı araştırması Aralık 2022 sonuçlarını açıkladı. Türkiye, mobil internette ortalama 31.26 Mbps indirme (download) hızı ile 141 ülke arasında 66’ncı sırada yer aldı. Sabit internette durumumuz daha kötü. Türkiye, sabit internet erişiminde 31.7 Mbps indirme hızı ile 178 ülke arasında 106’ıncı sırada yer alıyor.

Katar mobilde 169.51 Mbps indirme hızı ile liderliğini korurken Singapur ise sabit internet hızında ortalama 225.71 Mbps hız ile lider konumda. Sabit internet hızında Çin, yükselişi ile dikkat çekiyor. Singapur’un ardından ikinci sırada yer alan Çin’de ortalama sabit internet hızı 223.49 Mbps.

Dünya ortalamasının yarısı hız

Sabit internet hızlarında dünya ortalaması indirme hızında 75.18 Mbps iken Türkiye’nin ortalama indirme hızı ise dünya ortalamasının yarısı bile değil; 31.70 Mbps. Yükleme hızında ise durum daha kötü. Dünyada internet yükleme hızının ortalaması 35.52 Mbps ile indirme hızının neredeyse yarısı olmasına rağmen Türkiye’de yükleme hızı ancak 6.48 Mbps ile indirme hızımızın ancak beşte birinden biraz daha yüksek. Mobil tarafta ise Türkiye’deki ortalama 31.26 Mbps hız, dünya ortalaması olan 36.74 Mbps’ten bir kademe aşağıda. Yükleme hızında ise Türkiye ortalaması, dünya ortalamasının üzerine çıkıyor. Dünya ortalaması 9.66 Mbps iken, Türkiye’de mobil internet ile ortalama yükleme hızı 13.13 Mbps.

Turistler hızı düşürüyor

Türkiye, yıl boyunca gerçekleştirilen testlerden elde edilen verilere göre sabit internet hızlarında 178 ülke arasında 101’inci sıra ile 107’inci sıra arasında yer değiştirmiş durumda. Mobil internet hızında ise yıla 57’inci sırada başlayan Türkiye, turist sayısının rekor kırdığı Temmuz ayında hızda 68’inci sıraya kadar geriledi ancak yılı 66’ıncı sırada kapattı. Turistlerin en yoğun giriş yaptığı ve mobil şebekelerde yoğunluk yarattığı Temmuz-Ağustos aylarında, ortalama internet hızında düşüş de gözlemleniyor. En yoğun turist ziyaretinin gerçekleştiği Antalya’da ortalama mobil internet hızı yıl genelinde 30 Mbps’ın üzerindeyken Temmuz ve Ağustos aylarında bu hız 24-25 Mbps’e kadar düşmüş.

Türkiye’de şehirlerin hız sıralaması, sabit ve mobil tarafta da aynı. En büyük beş şehrimizdeki hızlar İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa olmak üzere nüfus yoğunluğuna göre sıralanıyor.