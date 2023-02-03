Türkiye korsan yazılımda 14'üncü sırada

Her beş kişiden neredeyse ikisinin korsan yazılım kullandığı dünyada bu 46.3 milyar dolarlık kayba yol açıyor. Türkiye dünya sıralamasında en çok korsan yazılımın kullanıldığı 14'üncü ülke olarak dikkat çekti. Dünyanın en çok korsan yazılım kullanan beş ülkesi Çin, Rusya, ABD, Hindistan ve Almanya olarak sıralanıyor.