Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nın son durağı Gaziantep oldu

Güneş DOĞDU SOYLU

Etkinliğin açı­lış konuşmasını yapan Teknolo­ji Buluşmaları Organizasyonu Başkanı Merter Özdemir, “Ülke­miz için yapay zekâ, e- ticaret ve e-ihracat çok önemli. Ülke ola­rak refah seviyemizin yükselme­si için bu konulara gereken önemi vermemiz gerekiyor. Birbirimi­ze mal satmayıp başka ülkelere satmamızın gerektiğinin farkına varmalıyız” dedi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Hasan Aydo­ğan, “Bugün geleneksel iş yapma şekilleri değişti. Firmaların bü­yük veriyi kullanmayı çalışanla­rına öğretmesi çok önemli. GAİB olarak değişen trendleri yakın­dan takip etmeye çalışıyoruz. Bir akademi kurumu gibi çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde yapay zekâ destekli ilk eğitmensiz eğitimimi­zi gerçekleştirdik” diye konuştu.

Gaziantep’in halı üretimi e-ticarete taşınmalı

Teknoloji ve İnovasyon Lideri Seval Üçler’in moderatörlüğünü yaptığı “Global alışverişin ‘e’ hali” panelinde konuşan Sefamerve CE­O’su Metin Okur, “Gaziantep halı üretiminde söz sahibi ama e-tica­rette neden yeteri kadar para ka­zanamıyor.

Almanya Türkiye’den halı ticaretinde daha fazla kaza­nıyorsa bunun yöntemini, yolunu halı üreticileri bulmalı. Öncelikle katma değerli bir ürün üretilme­ye odaklanılmalı ya da mevcut her­hangi bir ürüne farklı bir bilgi ko­yup satabilmenin yönetimini ar­tık keşfetmeliyiz" diye konuştu. Askon Demir Grup Şirketi Yöne­tim Kurulu Başkanı Okan Konya­lıoğlu ise, “Denizlili bir üretici ola­rak 20 ülkeye ihracat yapıyoruz. Çok ciddi üretimler gerçekleşti­rirken istediğimiz paraları kaza­namadığımızı gördük. E- ticaret, e- ihracat yaparak bu işin daha ko­lay olabileceğini öğrendik.

Tekno­lojiye yatırım yapmadan önce 1.5, 2 dolara sattığım ürünümü şimdi 20 dolara satabiliyorum” diye ko­nuştu. Ticaret Bakanlığı E-İhracat Daire Başkanı Hasan Önal, “Ba­kanlığımızın çok fazla ihracat des­tekleri var. İş dünyasının bu des­teklerimizden faydalanmasını is­tiyoruz. Bakanlık sitemizde “Kolay İhracat Platformu” diye bir alan var. E-ihracat yapmak isteyenler işe buradan başlamalı” dedi.