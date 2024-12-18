Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nın son durağı Gaziantep oldu
E-ticaret ve e-ihracat dünyasının 10 yıllık serüvenini kutlamak ve dijital dönüşümde çığır açmayı amaçlayan Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nın son durağı Gaziantep oldu.
Güneş DOĞDU SOYLU
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Teknoloji Buluşmaları Organizasyonu Başkanı Merter Özdemir, “Ülkemiz için yapay zekâ, e- ticaret ve e-ihracat çok önemli. Ülke olarak refah seviyemizin yükselmesi için bu konulara gereken önemi vermemiz gerekiyor. Birbirimize mal satmayıp başka ülkelere satmamızın gerektiğinin farkına varmalıyız” dedi.
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Hasan Aydoğan, “Bugün geleneksel iş yapma şekilleri değişti. Firmaların büyük veriyi kullanmayı çalışanlarına öğretmesi çok önemli. GAİB olarak değişen trendleri yakından takip etmeye çalışıyoruz. Bir akademi kurumu gibi çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde yapay zekâ destekli ilk eğitmensiz eğitimimizi gerçekleştirdik” diye konuştu.
Gaziantep’in halı üretimi e-ticarete taşınmalı
Teknoloji ve İnovasyon Lideri Seval Üçler’in moderatörlüğünü yaptığı “Global alışverişin ‘e’ hali” panelinde konuşan Sefamerve CEO’su Metin Okur, “Gaziantep halı üretiminde söz sahibi ama e-ticarette neden yeteri kadar para kazanamıyor.
Almanya Türkiye’den halı ticaretinde daha fazla kazanıyorsa bunun yöntemini, yolunu halı üreticileri bulmalı. Öncelikle katma değerli bir ürün üretilmeye odaklanılmalı ya da mevcut herhangi bir ürüne farklı bir bilgi koyup satabilmenin yönetimini artık keşfetmeliyiz" diye konuştu. Askon Demir Grup Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Okan Konyalıoğlu ise, “Denizlili bir üretici olarak 20 ülkeye ihracat yapıyoruz. Çok ciddi üretimler gerçekleştirirken istediğimiz paraları kazanamadığımızı gördük. E- ticaret, e- ihracat yaparak bu işin daha kolay olabileceğini öğrendik.
Teknolojiye yatırım yapmadan önce 1.5, 2 dolara sattığım ürünümü şimdi 20 dolara satabiliyorum” diye konuştu. Ticaret Bakanlığı E-İhracat Daire Başkanı Hasan Önal, “Bakanlığımızın çok fazla ihracat destekleri var. İş dünyasının bu desteklerimizden faydalanmasını istiyoruz. Bakanlık sitemizde “Kolay İhracat Platformu” diye bir alan var. E-ihracat yapmak isteyenler işe buradan başlamalı” dedi.