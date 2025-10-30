Türkiye Yapay Zeka Zirvesi rekor katılımla “Zekanın Ötesi”ne geçti

TRAI’nin her yıl düzenlediği Türkiye Yapay Zeka Zirvesi, 23 Ekim’de Wyndham Grand Levent’te gerçekleştirildi. Bu yıl “Zekanın Ötesi” temasıyla düzenlenen etkinlik, AWS, Meta, SabancıDx, HPE/NVIDIA, Yandex Türkiye gibi uluslararası ve yerli teknoloji şirketlerinin desteğiyle gerçekleştirildi.

Zirve, Vizyon, Etki ve İnovasyon olmak üzere üç sahnede yapay zekanın farklı boyutlarını ele aldı. Vizyon Sahnesi küresel trendleri ve stratejik öngörüleri, Etki Sahnesi sektör bazlı dönüşümleri, İnovasyon Sahnesi ise girişimcilik ve yeni teknolojileri merkezine aldı.

TRAI Kurucusu Halil Aksu, açılış konuşmasında, “Yapay zeka ne kadar zeki olursa olsun, onun gücünü süreçlere ve iş modellerine yansıtmak gerekir.” diyerek teknolojinin dönüştürücü potansiyeline vurgu yaptı.

Zirvede Peter Sondergaard, Haseeb Budhani, Güngör Kaymak ve Aleksander Popovskiy gibi isimler, yapay zekanın ölçeklenmesi, sürdürülebilirlik, egemenlik ve internet arama deneyimine etkileri üzerine konuştu.

Girişimcilere 50 bin dolar ödül

Meta & Hello Tomorrow Türkiye iş birliğiyle yürütülen BAŞLAT LLM Etki Programı kapsamında, F-Ray Financial Technologies, OCTAPULL ve Time Reactor adlı üç Türk girişim toplam 50 bin dolar ödül kazandı. Birinci olan ekip, Dubai’deki Llama Impact Award yarışmasında 100 bin dolar ödül fırsatı elde edecek.

Etkinliğin ikinci gününde savunma, sanat ve eğitim alanlarında yapay zekanın kullanımı tartışıldı. TRAI Akademi ve sektör uzmanları, katılımcılara yapay zeka eğitimi verdi. Zirve, Türkiye’nin yapay zeka vizyonuna yön veren en geniş katılımlı etkinlik olarak kayıtlara geçti.