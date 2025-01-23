Türkiye’de 5 şirketten yalnızca biri risk ve uyum teknolojisi kullanıyor

2024'e damgasını vuran yapay zeka dönüşümü, iş dünyasındaki lider şirketlerin 2025 gündemlerinin de ilk sırasına yerleşti. Şirketler yapay zekayı kullanarak operasyonel verimliliğin ötesine geçmenin yollarını ararken, hukuk ve uyum departmanlarına yönelik yapay zeka uygulamalarına talep de arttı.

12 yılı aşkın süredir toplumu teknolojiyle geleceğe hazırlama vizyonuyla faaliyet gösteren yerli teknoloji şirketi PEAKUP, bu kapsamda, kuruluşların veri güvenliği ve hukuki süreçlerinde teknolojik dönüşümün yol haritasını ve yapay zekanın bu dönüşümdeki rolünü paylaşmak amacıyla özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 9 Ocak’ta Microsoft Innovation Hub’da gerçekleştirilen “Teknoloji ile Yeni Dönem: Uyum, Güven ve Verimlilik" başlıklı özel etkinlikte, veri yaşam döngüsünden KVKK, GDPR gibi regülasyonlara uyumluluğa, sözleşme yönetiminden denetim süreçlerine, hukuki alandaki dijital dönüşüm yolculuğu, PEAKUP uzmanları tarafından katılımcılarla paylaşıldı.

Yapay zeka, sözleşme inceleme sürecini yüzde 70 azaltıyor

Çeşitli çalışmalarda, yapay zeka kullanımının, hukuk departmanlarının operasyonel yükü en yüksek görevlerinden biri olan sözleşme inceleme süresini ortalama yüzde 70 azalttığı görüldü. Wolters Kluwer'ın 2024 Geleceğin Hukukçusu Araştırması, kurumsal şirketlerde çalışan 4 hukuk profesyonelinden birinin üretken yapay zekadan haftada en az bir kez yararlandığını, öte yandan 4 şirketten üçünün önümüzdeki üç yıl içinde hukuk departmanları için yapay zeka yatırımlarını artıracağını gösterdi.

PEAKUP ev sahipliğinde gerçekleştirilen özel etkinlikte yapay zeka ve hukuk alanındaki gelişmelere dair değerlendirmelerini paylaşan PEAKUP CEO’su Ahmet Toprakçı, “Dijital çağda hukuki süreçler de dönüşüme uğruyor. Teknoloji artık sadece operasyon verimliliğini artırmakla kalmıyor, hukuki uyum ve veri güvenliği konularında da kuruluşların en büyük destekçisi haline geliyor” dedi.

PEAKUP’ın teknoloji çözümleriyle şirketlerin bu dönüşüm yolculuğunda hem yasal uyumu güçlendirdiğine hem de verimliliğe katkıda bulunduğuna vurgu yapan Ahmet Toprakçı, “Hukuk, uyum ve risk departmanlarının rutin görevlerinde yapay zeka ve veri odaklı teknoloji kullanımı, verimlilik artışı sağlamanın ötesinde, risk yönetimini güçlendiriyor ve iş süreçlerinin güvenliğini artırıyor” diye konuştu.

“Uyum süreçleri manuel yönetilemeyecek kadar karmaşıklaştı”

Uyum yönetimi, sözleşme ve denetim süreçleri konularının uygulamalı örneklerle konuşulduğu özel etkinliğin açılış konuşmasını Ahmet Toprakçı ile gerçekleştiren PEAKUP Hukuk ve Uyum Direktörü Demet Ceylan Demircan, “Artan regülasyonlar ve karmaşıklaşan uyum süreçleri, teknoloji kullanımını kaçınılmaz hale getiriyor. Ancak buna rağmen, KPMG Türkiye'nin 2023 tarihli bir araştırmasına göre ülkemizde yalnızca 5 şirketten biri yönetişim, risk ve uyum teknolojisi çözümleri kullanıyor” ifadelerini kullandı.

Teknolojinin hukuk profesyonellerinin en güçlü müttefiki konumuna ulaştığının altını çizen Demet Ceylan Demircan, “PEAKUP olarak, Kişisel Verilerin Korunması, Rekabet Hukuku gibi kritik konulara uyum süreçlerini yapay zeka destekli çözümlerle otomatikleştirerek hukuk ekiplerinin stratejik konulara daha fazla odaklanabilmesini sağlıyoruz. Manuel süreçlerle yönetilemeyecek kadar karmaşık olan veri güvenliği ve yasal uyum süreçlerini teknolojinin olanaklarıyla sadeleştiriyor, anlık raporlama ve risk tespiti yaparak kuruluşların proaktif aksiyonlar almasını mümkün kılıyoruz. Kendi bünyemizde dizayn ettiğimiz ve eğittiğimiz Legal Agent ile yapay zeka teknolojisinden faydalanırken, şirket dışı yapay zeka araçlarının kullanılmasını engelleyerek gizlilik konusundaki endişeleri gidermiş oluyoruz.” dedi.

Önde gelen şirketlerin hukuk ve uyum liderleri katıldı

Teknoloji ile Yeni Dönem, Uyum, Güven ve Verimlilik etkinliğine; Türkiye iş dünyasının önde gelen kuruluşlarının hukuk departmanı yöneticileri, uyum sorumluları, veri güvenliği uzmanları ve üst düzey yöneticileri katıldı. Etkinlikte Microsoft Türkiye Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Arslan, PEAKUP İş Çözümleri Direktörü Murat Everekli, PEAKUP Bulut ve Güvenlik Çözümleri Teknik Lideri Rıza Akkaya, PEAKUP İş Uygulamaları ve Otomasyon Çözümleri Teknik Lideri Seda Gökay Yılmaz, PEAKUP Yapay Zeka Çözümleri Direktörü Yavuz Buruk, PEAKUP Yapay Zeka Mühendisleri Ayberk Kılıç ve Burak Cem Sayılar da konuşmacılar arasında yer aldı.

PEAKUP olarak Londra, Dubai ve İstanbul ofislerinde çalışan 150 kişiyi aşkın bir ekiple işletmelerin dijital dönüşüm yolculuğuna bütünsel bir yaklaşım getirdiklerini vurgulayan PEAKUP CEO'su Ahmet Toprakçı, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Microsoft çözümlerinde uzmanlaşmış ekiplerimizle, 1 milyonu aşkın kullanıcının ve bini aşkın müşterinin teknoloji deneyimlerinin en güçlü temas noktasıyız. İhtiyaçlarını anladığımız müşterilerimizi en doğru teknolojiyle buluşturuyor; değişim yönetimi ve yapay zeka danışmanlığı hizmetlerimizle kuruluş ölçeğinde dönüşüm yolculuğuna liderlik ediyoruz. Pek çok alanda olduğu gibi, hukuk ve uyumda da yeniliğin anahtarı yapay zeka. Yeni yılda yasal uyumda ve risk yönetiminde kusursuzlaşmak, otomasyonun gücüyle hukuk departmanlarının verimliliğini ve performansını artırmak isteyen tüm liderleri PEAKUP’ın hukuk, uyum ve risk departmanlarına özel çözümleriyle tanışmaya çağırıyoruz.”