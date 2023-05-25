Türkiye’de dijital ticarete yön verenler Eskişehir’de buluştu

Ayşe KAYTAN UÇAK

Eskişehir Vehbi Koç Kongre Merkezi’nde “Dijital İşler” ana temasıyla gerçekleşen “Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nın “E-ticaret & E-ihracat, Dijitalleşme, Metaverse, NFT, Blockchain" konuları ele alındı. Teknolojide Kadın Derneği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney, etkinlikte yaptığı konuşmasında, teknolojide lider insanlar yetiştirmenin ülke açısından önemine vurgu yaptı.

Öney, teknoloji alanında ihtiyaç duyulan insan kaynağını yetiştirmek amacıyla yürüttükleri ücretsiz eğitim çalışmaları ile kısa sürede 4 binden fazla kişiye eğitim verdiklerini, eğitim alan öğrencilerin yüzde 80’nini kadınların oluşturduğunu belirterek, eğitime katılanların yüzde 93’ünün ise istihdama kazandırıldığını aktardı.

Türkiye’nin, 2025’te ihtiyacı olacak 3 milyona yakın teknolojide yetkin insan kaynağına ulaşmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Öney, şunları söyledi: “e ticaret ve e ihracatın geliştirilmesi açısından ülkemiz KOBİ cenneti. KOBİ’lerde çalışan kadın ve erken personellerin teknolojide uzmanlaşması, teknolojiyi kullanarak küresel ticareti geliştirmesi ülkemiz açısında çok önemli. Yapay zeka çağındayız.

ChatGPT gibi ürünleri kendi sistemlerine entegre eden KOBİ’ler, hizmet ve perakende sektörü ile sanayi ağırlıklı çalışan şirketler için çok büyük bir avantaj teşkil ediyor. Bu ürünleri kullanan firmaların insandan vazgeçmemesi adına insan kaynağına yönelik çalışmalarımıza hız kazandırdık. “

Dünyada ve ülkemizde teknolojide kadın istihdam oranının yetersizliğine de işaret eden Öney, “Teknolojinin kalbi dediğimiz Silikon Vadisi’ne baktığımızda kadın yazılımcı oranı yüzde 3. Amerika’da teknolojide girişim yapmış kadınların yatırım alma oranı yüzde Türkiye çok geride değil, bu averajın içerisinde. TÜİK 2022 verisine göre ARGE’de 220 bine yakın bir teknoloji çalışanı var.

Bunun yüzde36’sı kadın. Bu yüzde 36’ının ise tamamı aktif değil. Teknoloji Kadın Derneği olarak teknolojide insan çeşitliliğini sağlamak için sayıca az olan ve kariyer yapma noktasında motivasyonu düşük kadınları uzmanlaştırıp, güçlendirerek bu alanda yer almalarını sağlamak hedefindeyiz” diye konuştu.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, dijital dönüşüme ayak uyduramayan şirketlerin önümüzdeki dönem de ayakta kalmasının zor olduğunu belirterek, günümüzde dijitalleşme odaklı çözümler sunan veya iş yapış şekillerinde dijitalleşmeyi etkin kullanan şirketlerin hem yatırımcı bulma noktasında hem de finansmana erişimde daha avantajlı olduğuna dikkat çekti.

2022’de e ticaret hacmi 800 milyar TL’ye ulaştı

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, ikiz dönüşüm olarak adlandıran yeni süreçte üyelerini ve gençleri dijital ve yeşil transformasyon konularında desteklemek amacıyla birçok yeni projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Kesikbaş, “Eskişehir Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi / ESO Akademi, Eskişehir Model Fabrika, Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi ve Yeşil Yakalı Akademisi gibi çalışmalarımızla hem işletmelerimizi ve hem de gençlerimizi bu dönüşüme hazırlıyoruz” dedi.

Eskişehir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Emre Demir ise, ticarette dengelerin değiştiği bir dönemden geçildiğini belirterek, artış alışagelmiş ticari faaliyetlerin yerini dijital ortama bıraktığına vurgu yaptı. 2022 verilerine göre Türkiye’de e ticaret hacminin yaklaşık 800 milyar TL’ye ulaştığını anlatan Demir, şunları söyledi: “Pandemi ile birlikte hız kazanan e ticaret tüm dünyada artmaya devam ediyor.

Biz de Oda olarak 18 bin üyemizin e ticaret hacimlerini büyütmek noktasında bazı adımlar attık. Eskişehir e-Ticaret Merkezi’nin kuruluşunu gerçekleştirerek, e ticaret yapmak isteyen firmalarımıza ücretsiz olarak destek veriyoruz. Merkezimiz kurumsal kimlik planlamalarından reklama, pazarlamadan danışmanlığa kadar çok yönlü destekler sunuyor.”