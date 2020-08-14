Türkiye'de e-imza sayısı 4 milyonu aştı

14 Ağustos 2020

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından açıklanan 2020 yılı ilk çeyrek verilerine göre, e-imza sayısı 4 milyon 94 bin 138’e, mobil imza sayısı ise 635 bin 547’ye ulaştı.

Geçen yılının son çeyreğinde 3 milyon 935 bin 693 olan e-imza sertifika sayısı, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyrek döneme oranla yüzde 4 artarken, 2019'un son çeyreğinde 618 bin 186 olan mobil imza sayısı ise yüzde 2,8 artarak 635 bin 547’ye ulaştı. Böylece bu yılın ilk çeyreğinde toplam üretilen sertifika sayısı 4 milyon 729 bin 685’e ulaştı.

"İmzalar ofisten değil, evden atıldı"

Konuyla ilgili değerlendirme yapan E-Güven Genel Müdürü Can Orhun, e-imza ve mobil imza ile ıslak imzanın neden olduğu zaman ve nakit kaybının büyük ölçüde azaltıldığına dikkat çekti.

Koronavirüs önlemleri kapsamında birçok şirketin evden çalışma yöntemini tercih ettiğini söyleyen Orhun, şunları kaydetti: "İşlerin ev ortamına taşınmasıyla şirketler, onay ve imza gerektiren süreçlerinin aksamaması için e-imza çözümlerini daha fazla kullanmaya başladılar. İmza gerektiren dokümanların, onay ve imza yetkilileri arasında dijital ortamda dolaştırılmasını sağlayan çözümlerimizle, belgelerin saniyeler içinde imzalanmasını sağlıyoruz. Birey tarafında kimlik doğrulama ve imza gerektiren süreçlerde büyük kolaylık sağlayan e-imza, e-dönüşüm sürecinin temel uygulaması olma niteliği taşıyor. Bireylere ve şirketlere olduğu gibi zaman ve operasyon verimliliği ile ülke ekonomisine de katkı sağlıyor.”