Türkiye’de enflasyona rağmen yüzde 35 arttı

Hamide HANGÜL

ASUS Türkiye Ülke Müdürü Özge Güler, Türkiye’de ve dünyada yüksek enflasyon ortamının tüketici alışkanlıklarını etkilediğini söyledi.

Sektörün büyüklüğünü, kur etkisini, tüketici davranışlarını ve ASUS’un hedeflerini konuştuğumuz Güler, enflasyon nedeniyle tüm dünyada bilgisayar pazarının 2022’de yüzde 30 düştüğüne işaret etti. Güler, “Avrupa ülkeleri uzun yıllar sonra ilk defa çift haneli enflasyonla tanıştı. O nedenle bekleyip tepki gösteriyorlar. Türkiye’de böyle bir davranış tarzı yok.

Beklemektense, ‘bugün ya daha iyi maliyetle alırım ya da daha pahalı alırım, o zaman bugün alayım’ davranışı var. Avrupa’da satın almayı erteleyerek doğru zamanı bekleyeyim mantığı varken, Türkiye’de ‘ertelersem bu fiyatı da kaçıracağım’ diyerek hızlı hareket ediyor. Dolayısıyla globalde bilgisayar pazarı yüzde 30 düşerken, Türkiye’de yüzde 35 arttı. Tüm ülkelerin, Avrupa ve EMEA bölgesinin ve teknoloji firmalarının ilgisini çeken ülke şu anda Türkiye” diye konuştu.

İhtiyaca değil, fiyata göre hareket ediliyor

Tüketicilerin telefonda daha üst teknolojiye ulaşmaya çalıştığını, bunun bir statü göstergesi olarak da görüldüğüne işaret eden Güler, “Ancak PC’de (bilgisayar) bir tık daha ihtiyaçlarına göre hareket edebiliyorlar” dedi.

Bilgisayar satın alırken tüketicinin neye ihtiyacı olduğunu bilmesinin önemli olduğuna vurgu yapan Güler, “Fiyata göre hareket edip, bazen en ucuz segmenti ya da bileşenleri alıp ondan maksimum performans beklemeleri problem olabiliyor.

Yani alınan bir bilgisayar, belki sadece eş zamanlı bir video izlemelerine ya da bir Exel dosyası açmalarına imkân sağlayacakken, onlar çoklu kullanım ya da birçok programı açıp aynı performansı göstermesini bekliyorlar. O nedenle sürekli servise performans problemiyle gelebiliyorlar. Hâlbuki ödedikleri fiyata göre alabilecekleri en iyi performans o oluyor” dedi.

Notebook pazarı 1.7 milyon adette kapanır

Türkiye’de geçen yıl 1 milyon 650 bin notebook satışı gerçekleştiğini açıklayan Güler, “Bu yıl beklentimiz 1.5 milyon adetti ancak görünen o ki 1 milyon 650 binin üzerine çıkacak. İkinci yarıda kur asıl etkisini gösterecek. Benim tahminim yılı 1 milyon 700 bin adetle kapatacak gibi görünüyor, notebook ta” diye konuştu.

Türkiye’de ASUS’un 2022 yılını tüketici ürünlerinde birinci kapattığını açıklayan Güler, “Türkiye’de 1 milyon 650 bin adetin yüzde 21’i bize aitti. Pazarda çetin bir rekabet var. Bu yıl da birinci olmak hedefimiz var. Oyuncu notebooklarında biz, yaklaşık yüzde 30’a varan artış göstereceğiz. Tüm notebook kategorisinde yüzde 15 gibi bir artış olacak. Ciddi artış oyun kategorisinden gelecek. Ancak her şey ikinci yarıdaki kur etkisine bağlı” diye konuştu.

‘Kur’ dalgalanması istemiyoruz

Türkiye’de bilgisayar anlamında toplum hazır ve almaya istekli olduğuna işaret eden Özge Güler, ancak teknolojinin kura bağlı bir sektör olduğunun altını çizdi. İthalatın yüzde 90 oranında dolar ve euro ile yapıldığına işaret eden Güler, “Tüketicinin alıma geçmesi için kurun stabil olması, sürekli yükselmemesi gerekiyor. O nedenle biz, daha stabil, daha hedeflerimize ulaşabileceğimiz bir yıl için ikinci yarıda kur dalgalanması istemiyoruz, olmamasını bekliyoruz” diye konuştu.

Oyun telefonu yerine konsol

Türkiye’ye oyun konsolu getirdiklerini açıklayan Özge Güler, “Elle oynanıp, gerektiğinde bilgisayara bağlanabiliyor. El bilgisayarı diyoruz ona. Yeni bir pazar, amacımız ikinci yarıda 3-4 bin adede ulaşabilmek” dedi. Sürdürülebilirlik konusuna da değinen Güler, ürünlerde kurşun, halojen kullanılmadığını da kaydetti.

Öğrencinin ilk bilgisayarında KDV olmasın

Teknoloji sektöründeki vergi yapısına işaret eden Özge Güler, bilgisayarda bu çok gelişmiş olmasa da bazı ürün gruplarında verginin yüzde 80’lere çıktığını anımsattı. Bilgisayarların eğitimde de önemli olduğunun altını çizen Güler, “Öğrencilerin eğitimde kullandıkları en önemli makinelerden biri bilgisayar. O nedenle şayet bir vergi değerlendirmesi ya da ek bir vergilendirme olacaksa PC, kesinlikle bunun dışında kalmalı. Toplum faydası için. Öğrencilerin bilgisayara erişimini kolaylaştırıcı önlemler alınmalı. Mesela öğrencinin ilk bilgisayarı olacaksa, KDV olmasın” önerisinde bulundu.