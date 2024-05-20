“Türkiye’de yapay zekâ konusunda marka oluşturacağız”

Bu yıl 23-24 Mayıs tarihlerinde Ankara’da 6’ıncısı düzenlenecek etkinlik, hibrit yöntemle organize edilecek.

Özellikle lise ve üniversite öğrencileri olmak üzere toplumun her kesimin davet edildiği etkinlikte; 20 oturumda, ulusal ve uluslararası platformlardan 70’i aşkın konuşmacı yer alacak. Etkinliğe hem online hem fiziki olarak katılım sağlayanlara sertifika verilecek. Etkinlik kapsamındaki ülke oturumun başlığının “Türkiye ve Birleşik Krallık’ta Yapay Zeka’nın Geleceği” olarak belirlendiğini dile getiren Küçükşabanoğlu, iki ülkenin bu konudaki uzmanlarının konuşmacı olarak katılacaklarına işaret etti.

Küçükşabanoğlu, 2022’deki ilk etkinliğin sloganının “Geleceğe Geç Kalma”, 2023’tekinin “Geleceğe Koşuyoruz”, bu yılki etkinliğin sloganının da “Gelecekteyiz” olduğuna dikkati çekerek, “İki gün boyunca yapay zekaya doyacağımız, tartışacağımız etkinlik olacak. Etkinlikte Türkiye, yapay zekada nerede olmak istiyor, bunu tartışacağız” dedi.

Amaç, korku ve kaygıların ortadan kaldırılması

Derneğin Türkiye’de yapay zeka alanında kurulan ilk sivil toplum kuruluşu olduğunu belirten AIPA) Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, düzenlenen etkinlikle yapay zeka konusundaki korku ve kaygıların ortadan kaldırılmasının amaçlandığını belirtti.

Küçükşabanoğlu, uluslararası bir kuruluş olan derneğin diplomat, siyasetçi, akademisyen, özel sektör temsilcileri, iş dünyası, girişimci, genç araştırmacılardan oluşan 300’e yakın üyesinin bulunduğunu söyledi. 300’e yakın üyesinin bulunduğunu söyledi. Ayrıca Küçükşabanoğlu, derneğin enerji, spor, dış politika, eğitim, ekonomi, tarımın da dahil olduğu 18 alanda çalıştığını dile getirdi.

Avrupa Konseyi ilk uluslararası sözleşmeyi kabul etti

Merkezi Fransa’nın Strazburg kentinde bulunan Avrupa Konseyi, yapay zekayla ilgili ilk uluslararası sözleşmeyi kabul etti. Kuruluşunun 75. yılını kutlayanAvrupa Konseyine 46 üye devletin dışişleri bakanları, yıllık toplantıları kapsamında Strazburg’da bir araya geldi.

Avrupa Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre, üye ülkelerin dışişleri bakanları, Konsey’in çevre, göç, insan kaçakçılığı ve gazetecilerin korunması dahil farklı alanlarda gelecekte izleyeceği yolu belirledi. Bakanlar,yapayzekaya ilişkin ilk uluslararası sözleşmeyi kabul etti. Sözleşmenin imza faslı, eylülde Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta başlayacak. Hukuki bağlayıcılığı olan sözleşme,yapayzekaya başvurulurken uluslararası insan hakları, demokrasi ve hukuk devletine yönelik hukuki düzenlemelere uyulduğunu garanti altına almayı amaçlıyor.

Sözleşmeye üye devletlerin, yapayzekasistemlerinin kullanımı sırasında insan hakları düzenlemeleriyle aykırı riskleri belirlemeye, ölçmeye ve önlemeye yönelik önlemler alması gerekecek. Üye devletlerden ayrıca, yapayzekasistemlerinin eşitlik ilkesine, ayrımcılık yasağına uymasını ve özel hayatı korumasını sağlaması isteniyor.