Türkiye’den yükselen bir teknoloji yönetişimi uzmanı: Ezgi Yalçın’ın küresel sahnedeki etkisi büyüyor

Türkiye’nin teknoloji ve güvenlik alanındaki uluslararası görünürlüğü yükselirken, bu başarının arkasındaki uzmanlar da küresel platformlarda etkisini giderek artırıyor. Bu isimlerden biri olan uluslararası Başdenetçi ve Bilgi Teknolojileri Yönetişim Uzmanı Ezgi Yalçın, sorumlu yapay zeka alanındaki uzmanlığı, güçlü yönetişim perspektifi ve uluslararası temsiliyetiyle dikkat çekiyor.

Paris zirvesinde sorumlu yapay zeka: Günlük kararlarda etik ve güvenlik

2025 yılında yapay zeka odaklı dönüşümün kurumların bilgi yönetim süreçleri ve siber güvenlik ekosistemleri üzerinde belirgin bir etkisi görülürken, 2026’da bu etkinin daha da hızlanarak kuruluşları BGYS yapılarında kapsamlı uyumlanma adımları atmaya zorlaması bekleniyor. Uluslararası Siber Güvenlik Endeksi’nde 71,67 puanla 49. sırada yer alan Türkiye’de, GRC ve BGYS alanlarında yetişen uzmanların küresel ölçekte daha fazla görünür hâle geldiği bir dönem yaşanıyor. Bu görünürlüğün en güncel örneklerinden biri, Ezgi Yalçın’ın Paris’te düzenlenen Young Leaders Union 2025 zirvesine international konuşmacı olarak davet edilmesi oldu. Yalçın, zirvede “Responsible AI in Everyday Decisions (Günlük Kararlarda Sorumlu Yapay Zeka)” başlığı altında yapay zekanın günlük karar alma süreçlerinde nasıl güvenli, etik ve denetlenebilir biçimde uygulanması gerektiğini ele aldı.

Ezgi Yalçın, konuşmasında yalnızca teknik yönetişim prensiplerine değil, yapay zekanın kurum içi karar mekanizmalarında oluşturduğu etik ve ahlaki ikilemlere de dikkat çekti. Otomasyonun adalet duygusu üzerindeki etkileri, insan iradesi ile makine önerileri arasındaki güç dengesi ve veri hakimiyetinin gelecekte kurumların dayanıklılığına nasıl yön vereceği gibi konuları somut örneklerle analiz etmesi, oturumun en çok ilgi gören bölümlerinden biri oldu.

Teknik jüri görevi: Minimal kodla maksimum mühendislik

Ezgi Yalçın’ın uluslararası görünürlüğü bununla sınırlı değil. İngiltere merkezli teknoloji topluluğu Hackathon Raptors tarafından düzenlenen 100 Lines Hackathon 2025’te jüri üyeliğine seçilen Yalçın, kısıtlı kod satırıyla maksimum işlev üreten projeleri değerlendirdi. Kod yoğunluğunu, mimari tercihleri ve kısıtlar altında inovasyon üretme becerilerini analiz eden yaklaşımıyla ekiplerin teknik tasarım bakışlarını doğrudan etkiledi.

Türkiye’de güvenlik yönetişimine katkı ve büyüyen pazar dinamikleri

Ezgi Yalçın, Türkiye’de Eczacıbaşı Topluluğu tarafından verilen 2025 Güvenlik Yönetişimi Ödülü ile yılın dikkat çeken başarılarından birine imza attı. Yıllara dayanan BGYS, risk yönetimi, 27001 denetimleri ve yönetişim deneyimiyle toplulukta güvenlik olgunluğunun yükselmesine katkıda bulundu. Tüm bu süreçte Türkiye’de siber güvenlik sektörü, yerli ve yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesiyle birlikte her geçen gün daha da güçlenerek küresel rekabet sahnesinde söz sahibi oluyor. Uluslararası araştırma şirketlerinin yayımladığı veriler, Türkiye’nin güvenlik teknolojileri pazarının yıl sonunda yaklaşık 377,75 milyon dolar gelire ulaşacağını işaret ediyor. Bu gelişmeleri de değerlendiren Ezgi Yalçın,

“Kurumsal başarı artık yalnızca kârlılıkla değil; şeffaflık, hesap verebilirlik ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle şekilleniyor. Güçlü bir yönetişim ve etkin bir denetim sistemi yalnızca güvenliği sağlamakla kalmıyor, kurumların uluslararası rekabet gücünü de artırıyor. Ayrıca farklı disiplinlerden gelen uzmanların ve kadın liderlerin desteklendiği bir ekosistem hem daha dayanıklı hem daha yaratıcı bir gelecek inşa ediyor.”