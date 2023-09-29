Türkiye'nin milli uçak motoru vitrine çıktı

TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit, TEKNOFEST Ankara'da bir sonraki festivale bir prototip yetiştirme hedefini ortaya koyduklarını ve bunu başardıklarını söyledi. Prototipe aksesuar, kablaj ve boruların ekleneceğini ifade eden Akşit, "Ekibimiz ciddi bir özveriyle, mümkün olduğunca hızlı çalışıyor. Gece-gündüz demeden yürütülen çalışmalarla fuara gelmeden bir gün önce son halini aldı” dedi.

Her yeni motorda tasarım, plastik model çıkarılması, fuar modeli oluşturulması, gerçek prototip ortaya konulması, gerçek motor üretimi ve uçuş süreçlerini izlediklerini anlatan Akşit, TF6000 motorunun da geliştirme sürecinin erken aşamalarında bulunduğunu söyledi.

Akşit, motor sesinin ne zaman duyulacağına ilişkin ise "Tarih vermeyeyim. Mümkün olduğu kadar hızlı çalışıyoruz” yanıtını verdi. Savunma sanayisinde roket ve elektrik motorları dışında ihtiyaç duyulan İHA, helikopter ve uçak motorları bulunduğuna işaret eden Akşit, yürüttükleri çalışmalarla ülkenin İHA ve helikopter motor teknolojilerini kazandığını belirtti. Mahmut Akşit, "Uçak motoru teknolojisi kalmıştı.

Bu motor, Türkiye'nin artık uçak motoru teknolojisini de kazandığının teyidi olacak. Öyle önemli bir dönüm noktası. Teknolojiyi kazandıktan sonra daha büyüğünü ya da küçüğünü yapmak zaman, para ve projelendirme meselesi oluyor. Önemli olan önce teknolojiyi kazanmak" diye konuştu.