Türkiye'nin mobil uygulamalara odaklanan ilk festivali geliyor!
Mobil uygulama ekosisteminin ilk fuarı olan Mobilefest; pazarlama zirvesi, fuar ve festival konseptlerini birleştirerek, mobil dünyaya dikkat çekecek.
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