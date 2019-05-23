Türkler adını Mars'a yazdırıyor

23 Mayıs 2019

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) Mars görevi için çarşamba günü başlattığı proje büyük ilgi çekti.

NASA’nın başlatmış olduğu ‘İsmini Mars’a Gönder’ kampanyasına en fazla katılan ülkeler sıralamasında Türkiye, birinci sırada yer aldı.

Dünya çapında 2 milyon 111 bin 632 kişi başvuru yaptı. Türkiye’den ise 534 bin 400 kişi katıldı.

2020’de Mars’a yeni bir Rover uzay aracı gönderecek olan NASA, bu göreve uzay meraklılarını da davet eden bir kampanya yaptı.

Kampanyanın web sayfasını ziyaret ederek, formu dolduranların isimleri uzay aracının içine yerleştirilecek çipe yazılacak. Formun doldurulmasından sonra 2020’deki Mars görevi için temsili bir biniş kartı veriliyor.

Kayıtlar 30 Eylül’e kadar sürecek.