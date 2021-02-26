Türksat kesintisiz internet anteni geliştirdi

Hüseyin GÖKÇE

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı desteğiyle Türksat bünyesinde özgün olarak geliştirilen SOTM (SATCOM On The Move / Hareket Halinde Uydu İletişimi) çözümü ile sabit uydu iletişimi çözümlerine, mobilite sağlanıyor. Hem askeri hem de sivil kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirilen SOTM anteni ile Türksat, sunduğu hizmetle ilgili donanımı da kendisi sağlayan bir firma konumuna yükseliyor.

Türksat, SOTM anteninin de ürün yelpazesine katılması ile birlikte; uydu sinyalini, uydu ağ sistemini ve anteni (donanımı) sağlayabilen firma olarak hizmet verecek. Türksat’ın bu üç bileşeni de yönetmesi, özellikle kamu ve askeri kullanıcılar için çok kritik kabiliyetleri de beraberinde ge

tirdiği kaydediliyor. Tüm bileşenler Türksat imzasını taşıdığı için, bant genişliği, en verimli şekilde kullanılabiliyor. İhtiyaç duyulan acil durumlarda, bant genişliği artırılabiliyor. Böylece, iletişimin tüm güvenliği de Türksat garantisi altına alınmış oluyor.

Türksat’ın uydu ağının yeni uydularla genişlemesi, SOTM anteninin kullanılabildiği coğrafyayı da genişletmesi öngörülüyor.

İhtiyaçlara özel tasarım ve üretim

Fiber ve GSM altyapılarının olmadığı kara ve denizlerde Türksat’ın haberleşme uyduları üzerinden hareketli araçlar için sağladığı hızlı ve ekonomik iletişim çözümü olan SOTM anteni, yurtiçi imkânlardan azami yararlanarak, herhangi bir yetenek tekrarına yol açmadan tasarlandı. Projenin idari ve teknik yönetimi, Türksat ekibi tarafından, üretim de yerli firmalarca gerçekleştirildi. Tüm süreçte, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile de yakın bir iş birliği içinde çalışılarak, deniz kullanımına en uygun tasarıma ulaşıldı.

SOTM donanımının ilk sürümü, deniz platformlarına özel olarak geliştiren Türsat’ın bir sonraki hedefi ise kara araçlarına yönelik sürüm olacak. Karasal SOTM anteni, SOTM anteninin askeri araçlar vs. gibi kara araçlarında kullanılabilmesine olanak veriyor. Tasarımı ve ilk faz üretimi tamamlanan ürünün, 2021 yılı içerisinde ürün olarak satışa çıkarılması planlanıyor.

Altyapısı hazır

Türksat AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, üç temel hizmet alanlarından ilki olan uydu işletmeciliğinde halen 3 aktif uydu ile hizmet verdiklerini söyledi.

Türksat 5 B uydusunun da yılın ikinci yarısında uzaya fırlatılacağı bilgisini veren Ertok, Türkiye’nin ilk yerli haberleşme uydusu olan Türksat 6 A’nın da 2022’de fırlatılmasının öngörüldüğünü bildirdi. Diğer faaliyet alanı olan Kablo TV hizmetinde 1.3 milyon müşterileri olduğunu dile getiren Ertok, altyapısını kurdukları ve işletmesini sürdürdükleri e-Devlet’te ise kullanıcı sayısının 53 milyonu aştığını belirtti.