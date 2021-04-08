Twitter, Clubhouse'u 4 milyar dolara satın alabilir

Twitter, son aylarda sosyal medya kuruluşu Clubhouse'u satın almak üzere görüşmeler yürüttü.

Kaynaklara göre taraflar arasında yürütülen görüşmelerde Clubhouse için değerleme 4 milyar dolar civarı bedel üzerinden yapıldı.



Müzakerelerin şu an devam etmediği belirtilirken müzakerelerin neden durduğu konusunda da bilgi olmadığı aktarıldı. Şirketler henüz haber hakkında açıklama yapmadılar.