Twitter çöktü mü? Erişim hatası veriyor

Mikro blog sitesi Twitter çöktü mü? Milyonlarca kullanıcısı bulunan Twitter'a girmek isteyenler anlık hata mesajı ile karşılaştı.

Twitter'a giriş yapmak isteyen kullanıcılar, "Bir hata oluştu, endişeye gerek yok, senden kaynaklınmıyor. Tekrar deneyelim" mesajı ile karşılaştı.

Twitter'daki erişim sorunu dakikalar sonra sona erdi.

Twitter'dan yapılan açıklamada "Zaman çizelgelerinin yüklenmesini ve Tweetlerin gönderilmesini engelleyen teknik bir hatayı düzelttik. Artık her şey normale dönmeli." ifadesi kullanıldı.