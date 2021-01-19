Twitter, Periscope ve Pinterest'e reklam yasağı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye'de temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen Twitter, Periscope ve Pinterest sosyal ağlarına reklam yasağı uygulanmasına karar verdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanlara göre, bugünden itibaren Twitter, Periscope ve Pinperest platformlarına Türkiye'de yerleşik vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından yeni reklam verilmesinin yasaklanmasına, bu kapsamda ilgili sosyal ağ sağlayıcılarına reklam verilmesi amacına yönelik olarak yeni sözleşme kurulamayacağına ve buna ilişkin para transferi yapılamayacağına karar verildi.

Reklam yasağına uyulmasını sağlamak ve alınan karara uyulmaması halinde; ilgili kanunlar ve diğer mevzuata istinaden işlem yapılmak üzere konunun ilgili kamu kuruluşlarınca takip edilmesi de karar altına alındı.

Sosyal ağ sağlayıcılarının yükümlülükleri ve uygulama esaslarına ilişkin BTK kararı 2 Ekim 2020 tarihinde yayımlanmış , sosyal medya yasası olarak bilinen kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Türkiye'de temsilcisi bulunmayan uluslararası sosyal medya şirketlerine ilk cezalar verilmeye 4 Kasım 2020 tarihinde verilmeye başlanmıştı.

Düzenleme doğrultusunda önce YouTube, ardından da yasağın başlamasına bir gün kala Facebook Türkiye'ye temsilci atama süreci başlatmışlardı.