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Twitter Rusya’da 15 Mayıs’a kadar yavaş kalacak

Rusya, Twitter'a erişimi yavaşlatmaya 15 Mayıs'a kadar devam edecek

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Rusya federel iletişim regülatörü Roskomnadzor, Rusya'da yasaklı  olan bir içeriği silmekte olması gerekenden yavaş davrandığı için Twitter'e erişimi yavaşlatmaya devam edeceklerini duyurdu.

Rusya, yasaklı içeriği silmediği için Twitter'a erişimi 10 Mart'tan  bu yana yavaşlatıyor.

Rusya İdare Mahkemesi de Roskomnadzor'un açtığı davada Twittter'a 3,2 milyon ruble ceza kesmişti.