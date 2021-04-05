Twitter Rusya’da 15 Mayıs’a kadar yavaş kalacak
Rusya, Twitter'a erişimi yavaşlatmaya 15 Mayıs'a kadar devam edecek
Foreks
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Rusya federel iletişim regülatörü Roskomnadzor, Rusya'da yasaklı olan bir içeriği silmekte olması gerekenden yavaş davrandığı için Twitter'e erişimi yavaşlatmaya devam edeceklerini duyurdu.
Rusya, yasaklı içeriği silmediği için Twitter'a erişimi 10 Mart'tan bu yana yavaşlatıyor.
Rusya İdare Mahkemesi de Roskomnadzor'un açtığı davada Twittter'a 3,2 milyon ruble ceza kesmişti.