Twitter Spaces nedir? Twitter Spaces uygulaması ile Clubhouse'a rakip oluyor

Twitter, Clubhouse'a rakip olacak uygulaması Twitter Spaces ile dikkat çekiyor. Clubhouse'a benzerliği ile dikkat çeken bu uygulamada kullanıcılar odalar oluşturarak bir grup kişi ile sesli ve görüntülü konuşabiliyor. Peki Twitter Spaces nasıl kullanılıyor? İşte Twitter Spaces hakkında merak edilenler...

Twitter Spaces nedir?

Nisan ayıyla birlikte kullanıcılara sunulan Twitter Spaces ile kullanıcılar bir oda kurarak bir grup kişi ile sesli ve görüntülü konuşabiliyor. Burada katılımlar dinleyici ya da konuşmacı olarak odalara katılabiliyor. Bu özellikle kullanıcılara bahşiş verilmesi yoluyla gelir elde etme imkanı da sağlıyor.

Nasıl kullanılır?

Twitter Spaces kullanıcıların bir sohbet odası oluşturmasını sağlar. Kullanıcıların oluşturdukları sohbet odaları herkese açıktır ve dolayısıyla takip etmediği kişiler dahi bu odalara konuk olabilir. Odalara istenilen kullanıcıları mesaj, tweet ya da farklı bir platformda bağlantının paylaşılması ile davet etmek mümkündür.

Twitter Spaces bir odada aynı anda en fazla 11 kişinin konuşabilmesini sağlamaktadır.

Twitter Spaces'e oda açmak için sağ alt köşede yer alan oluştur sekmesinden Spaces'i seçmeniz gerekmektedir. Ardından sesli sohbet için bir isim belirlemeniz gerekir. Son adım olarak ise 'Sohbet odanı başlat' butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz.