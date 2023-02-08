Twitter ve TikTok'a erişim sorunu yaşanıyor

Türkiye, Kahramanmaraş depremi sonrası yitirdiği canlarına ağlarken arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye’de çalışmalar devam ederken, bölgedeki haberleşmede Twitter etkin bir rol oynuyor. Sosyal medya platformu ayrıca yardım kampanyaları için de kullanılıyor.

Twitter'da bugün saat 16.00 sıralarında 'erişim sorunu' yaşandığı belirtildi. Siteyi kullanan bir çok kullanıcı, "Twitter'a erişilemiyor" paylaşımı yaparken, kullanıcılar siteye VPN kullanarak ulaştığını raporladı.

Konuyla ilgili olarak Twitter ya da resmi kurumlardan henüz bir açıklama gelmiş değil.

Öte yandan popüler uygulamalardan TikTok'a da erişimde sıkıntı yaşandığı ifade ediliyor.