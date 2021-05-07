Twitter'a 'bahşiş kutusu' geldi

Twitter, kullanıcılarının para kazanmasını sağlayan 'Tip Jar' (bahşiş kutusu) uygulamasını hizmete sokacağını duyurdu.

Buna göre, belirli abone sayısının üzerindeki kullanıcılar bu özellik sayesinde para kazanabilecek. Türkiye'de henüz kullanıma açılmayan özellik, ilk etapta uygulamayı sadece İngilizce kullananlarca sınırlı olacak.

Twitter Kıdemli Ürün Yöneticisi Esther Crawford, sınırlı sayıda insanın profillerine 'Tip Jar' ekleyebileceğini ve bahşişleri kabul edebileceğini belirtti. Crawford, bu grubun içerik oluşturucuları, gazeteciler, uzmanlar ve sivil toplum kuruluşlarını içereceğini ancak hizmetin genişletilmesi için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Twitter'ın yeni hizmeti profil sayfasındaki 'takip et' düğmesinin yanında yer alacak. Ödeme hizmetleri arasında ise Bandcamp, Cash App, Patreon, PayPal ve Venmo bulunacak.

Öte yandan Twitter, bahşişlerden kesinti de yapmayacak.