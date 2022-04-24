Twitter'dan iklim değişikliği adımı

Sosyal medya platformu Twitter, iklim değişikliği ile ilgili önemli adım attı.

Twitter'ın kendi bloğundan yapılan paylaşımda, iklim değişikliğiyle ilgili bilimsel verileri reddeden reklamlara izin verilmeyeceği bildirildi.

Açıklamada "İklim değişikliği inkarının Twitter üzerinden para kazanmasının önüne geçeceğiz. Gerçeği yansıtmayan reklamlar iklim krizi konusundaki önemli tartışmaları gölgelememeli" ifadelerine yer verildi.

Google ve Pinterest de daha önce benzer bir karar almıştı.