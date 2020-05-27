Twitter'dan Trump konusunda bir ilk

27 Mayıs 2020

Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın posta yoluyla gönderilecek oy pusulalarıyla ilgili iddialarının doğru olmadığı konusunda uyararak ilk defa okuyucuları ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı tweetlerdeki doğruluğu kontrol etmeye çağırdı. Bu adım Trump'ın kendi siyasi tabanına mesajlarını filtrelemeden ulaştırabildiği sosyal iletişim ağı Twitter için önemli bir dönüm noktasını oluşturuyor. Twitter, yıllardır platformdaki içeriklere dair serbest bir politika benimsiyordu.

Suistimale, sahte hesaplara, yanlış bilgilendirmenin artmasına neden olduğuna dair eleştirilerin ardından şirket serbest politikasını son yıllarda sıkılaştırmaya başlamıştı.

Trump, bunun ardından sert tepki gösterek attığı bir tweette şirketi 2020 başkanlık seçimlerine karışmakla suçladı: "Twitter SERBEST KONUŞMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜ tamamen kısıtlıyor ve ben, Başkan olarak bunun olmasına izin vermeyeceğim!"

80 milyondan fazla takipçisi olan Trump, Twitter'da yaptığı açıklamada posta yoluyla gönderilecek oy pusulalarının "büyük ölçüde hileli" olacağını ve "hileli bir seçime" neden olacaklarını" söylemişti.

Trump'ın açıklamalarından birkaç saat sonra Twitter, Trump'ın tweetlerinin altında mavi ünlem paylaşarak okuyucuları "posta yoluyla gönderilecek oy pusulalarına dair doğruları öğrenmeye" çağırdı.