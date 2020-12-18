Ubisoft'tan ücretsiz oyun: Trials Rising ücretsiz indirime açıldı

Ubisoft ücretsiz oyun indirmek isteyen oyunseverlere Trials Rising oyununu sundu. Ubisoft'tan yapılan açıklamada oyunseverlerin 14-19 Aralık 2020 tarihleri arasında Trials Rising'i ücretsiz indirebileceği ifade edildi.

RedLynx ve Ubisoft Kyiv tarafından geliştirilen Trials Rising, Ubisoft tarafından 26 Şubat 2019‘da Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch’te ve 19 Kasım 2019’da Stadia’da piyasaya sürüldü.

2.5D tabanlı bir yarış oyunu olan Trials Rising'de oyuncular Eyfel Kulesi, Everest Dağı gibi dünyanın çeşitli yerlerinde belirlenen parkurlarda hem yerel hem de çevrimiçi yarışabiliyor. Yine oyuncular kendi özel parkurlarını oluşturup, diğer oyuncularla paylaşabiliyor.

Trials Rising sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7/10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i5-2400, AMD FX-4100

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ya da AMD Radeon HD 7770

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 23 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 7/10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i5 3470, AMD FX 6100

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 ya da AMD Radeon R9 270X

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 23 GB kullanılabilir alan