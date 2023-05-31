Ukrayna, milli uçak KAAN için teklif verdi

Kerim ÜLKER

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Akıncı TİHA, milli helikopter ATAK-2 ve ANKA-3, seyir füzesi Kemankeş, Süper Şimşek, projelerindeki işbirliğine vurgularken, Bayraktar Kızılelma projesinde de Ukrayna menşeli Ivchenko Progress ve Motor Sich’in birlikte ürettiği AI-25TLT ve AI-322F turbo motorlarının kullanılacağını duyurmuştu. İşte o işbirliğini şimdilerde daha da geliştirecek bir süreç yaşanıyor. Türkiye’nin Milli Muharip Uçak projesi olan KAAN için her iki ülke birlikte çalışmak için masadaydı.Bu görüşmeler resmi bir sonuca ulaşmak üzere.

2028'de teslim edilecek

Edindiğim bilgilere göre Ukrayna, Kaan savaş uçağının motor ihalesine girdi. İhaleye katılan Ukrayna şirketi ise Ivchenko Progress. Türk Hava Kuvvetleri’ne yönelik ilk teslimatın 2028 yılında gerçekleştireceği açıklanan KAAN ile ilgili olarak Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, milli savaş uçağı için milli bir turbofan motor geliştirme sürecinin 8 ila 10 yıl sürebileceğini açıklamıştı. KAAN uçağında, ABD üretimi F110 motoru kullanılıyor.