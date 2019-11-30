Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan: Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalacak

30 Kasım 2019

“Veri Merkezi” sektörünün Türkiye’deki ilk buluşmasına ev sahipliği yapan Data Center Expo Eurasia 2019 Fuarı’nın açılışı önceki gün düzenlenen bir törenle yapıldı. İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen ve 1 Aralık tarihine kadar devam edecek fuarın açılışına Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ile kamu ve özel sektör temsilcileri katıldı.

Fuarın açılış konuşmasını yapan The İstanbul Expo Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet İbil, ilk kez organize ettikleri fuarı hayata geçirmekten dolayı gurur duyduklarını belirtti. Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ile tüm katılımcılara teşekkürlerini sunan İbil, “Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı diyerek yola çıktık. Destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederim. Türkiye ve çevresindeki 30 ülkeden sektör oyuncularını bir araya getirmek en büyük hedefimiz” dedi.

Teknoloji girişimcisi ve yatırımcı Selçuk Saraç ve Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Genel Başkanı Orhan Aydın’ın konuşmalarının ardından, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan kürsüye çıktı. Data center piyasa paydaşlarını bir araya getirdikleri için fuar yetkililerine teşekkür eden Bakan Yardımcısı Sayan, dijitalleşmeyle birlikte teknolojiye dayalı bir yaşam biçimi oluştuğunu belirtti.

Bakan Yardımcısı Sayan, günlük yaşamda her şeyin veriye dönüştüğünü belirterek, “Bu alanda çok önemli olan 5G’yi yerli ve milli imkanlarla kullanan bir ülke olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. İletişim operatörleri başta olmak üzere yatırımcıların artmasını ve veri merkezi işletmecilerine destek çalışmaları yapmalarını bekliyoruz. Kamu ve özel sektör tarafında veri merkezi yatırımları ön plana çıkıyor. Verilerimizin güven altına alınması ve yurt dışına çıkmaması için planlamalarımızı yapıyoruz. Yerli ve milli üretimi desteklemek için sağlam ve emin adımlarla ilerliyoruz. Bunun için kendi teknolojimizi üretmemiz çok önemli” dedi.