Ultra ince tasarımı ile HONOR Pad X8 satışa çıktı

Küresel teknoloji markası HONOR, hem tasarımı hem de özellikleri ile bulunduğu segmentte dikkat çeken HONOR Pad X8 modelinin Türkiye’de satışa çıktığını duyurdu. HONOR'un tablet portföyünün en yeni üyesi olan HONOR Pad X8, dikkat çeken rengi ve ekran gövde oranıyla da şık bir görünüme sahip.

Dikkat çeken ekran özellikleri

10.1 inç Full HD ekranı bulunan HONOR Pad X8 modeli, %80 ekran-gövde oranı ile şık bir tasarıma sahip. 1920x1200 piksel çözünürlük sağlayan HONOR Pad X8 ekranında 16.7 milyon renk desteği ve Süper Çözünürlüklü Görüntüleme ile ekran iyileştirme algoritmaları da bulunuyor. Sadece 460 gr ağırlığı ve 7.55 mm kalınlığı bulunan cihaz, kullanıcıların tableti tek elle rahatça tutabilmelerini sağlıyor.





Göz yorgunluğunu hafifletmek için TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık Sertifikası’na sahip olan HONOR Pad X8, aynı zamanda Göz Konforu modu ile rahat bir izleme deneyimi sağlıyor. Zaman ayarlı yapısı ile günün saatine göre karanlık mod geçişi yapan tablet, eBook modu ile tablette kitap okuma deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

HONOR Pad X8 modelinde her iki tarafa simetrik olarak yerleştirilmiş iki adet hoparlör bulunuyor. HONOR'un Akıllı Ses Tanıma özelliğine sahip olan bu hoparlörler kaynaktan gelen ses dalgalarını güçlendirerek ve daha yüksek performans elde edilmesini sağlıyor.

9.1 kanallı surround ses sistemine sahip olan HONOR Pad X8, her seviyede ses kalibrasyonunu optimize ederek, seslerin çalma süresini kontrol etmek için birden fazla ses çıkış kanalını birleştirerek kullanıcılara çok boyutlu bir işitsel deneyim sunuyor.

Android 12 tabanlı Magic UI 6.1 sistemini kullanan tablet sistem kaynaklarını mantıksal olarak ayırarak bellek alanını verimli bir şekilde kullanmanıza olanak sağlıyor. Kapsamlı bir şekilde geliştirilmiş daha yüksek çalışma hızlarına sahip 8 çekirdekli işlemci ile donatılan HONOR Pad X8, kullanıcıların birden fazla uygulamayı sorunsuz bir şekilde çalıştırmasını sağlayarak oyun oynarken, ders çalışırken veya en sevdiğiniz programı izlerken sorunsuz bir deneyim sunuyor.

Cihazlar arasında hızlı dosya aktarımı için HONOR Share özelliğine de sahip olan HONOR Pad X8, Bölünmüş Ekran özelliği ile aynı anda birden fazla uygulamayı açabilir, farklı uygulamalar kullanmanıza olanak sağlar.

Tüm Gün Bağlı Kalmanızı Sağlayacak Pil Performansı

HONOR Pad X8, tüm gün bağlı kalmanız için 5100 mAh pil ile donatıldı. Uzun ömürlü pil performansı ile tüm gün üretkenlik için kullanım sağlar ve gelişmiş pil performansına ihtiyaç duyanlar için mükemmel bir çözüm sunar.

HONOR Pad X8, “Şafak Mavisi” rengi ile Vatan mağazalarında satışa çıktı. Önümüzdeki hafta ise Teknosa, Hepsiburada ve Trendyol satış kanallarında tüketiciyle buluşacak. Üstelik 3.499 TL’ye satışa çıkan HONOR Pad X8, Hepsiburada ve Trendyol online mağazalarından 3.199 TL’ye lansmana özel fiyatı ile alınabilecek.