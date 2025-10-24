Üniversiteye 10 milyon dolar değerinde mikroskop

ABD'nin saygın eğitim kurumlarından Louisiana Eyalet Üniversitesi (LSU), kampüsüne kazandırdığı 10 milyon dolar (420 milyon TL) değerindeki yeni elektron mikroskobuyla akademik dünyada ses getirdi.

Özel bir odaya kurulan bu yüksek çözünürlüklü cihaz, dünyadaki en gelişmiş mikroskoplar arasında yer alıyor.

Atomları tek tek görüntülüyor

Yeni mikroskop, atomları tek tek görüntüleyebilecek kapasitede. Bu da özellikle enerji depolama teknolojileri, biyomedikal cihazlar ve savunma sistemleri gibi alanlarda LSU'nun araştırmalarına büyük katkı sağlayacak. Daha önce bu düzeyde teknolojiye sahip olmayan araştırmacılar, benzer çalışmaları yürütmek için ulusal laboratuvarlara seyahat etmek zorunda kalıyordu.

Thermo Fisher Scientific temsilcisi Dave Laken, böyle ileri teknolojili bir cihazın genç akademisyenleri LSU’ya çekmekte önemli bir rol oynayacağını vurguladı. LSU yetkilileri, yedi yıl süren bu projenin üniversiteyi bilimsel keşiflerin merkezi haline getireceğini belirtiyor.