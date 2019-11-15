Üreticiler için kolaboratif robot teknoloji seminerleri başlıyor

15 Kasım 2019

Faaliyet gösterdikleri alanlarda dünya lideri olan Sick, Universal Robots ve Schunk, her üç firmanın baş harflerinden yola çıkarak SUS adıyla tüm üreticiler için otomasyon alanında kolaboratif teknolojiyi erişilebilir hale getirmek için güç birliği yaptığı atölye çalışmalarını içeren seminerlerin ilkini İzmir’de başlattı.

“SUS ile kolaboratif teknolojiyi yakala!” sloganıyla her ölçekten ve sektörden firmanın katılımı hedeflenen etkinlikler, her üç firmanın sunumlarıyla birlikte katılımcıların aktif olarak deneyimleme şansı elde edebileceği demo uygulamalarından oluşuyor. SUS adıyla organize edilen uygulamalı seminerlerin birincisi 12 Kasım’da İzmir’den başlayarak farklı tarihlerde farklı illerde gerçekleşmeye devam edecek ve üreticilerin kolaboratif teknolojiyle buluşması sağlanacak.



“Kolaboratif robot teknolojisiyle şirketlerin gelişimini destekliyoruz”



Hangi ölçekte ve hangi sektörde üretim yapıyor olursa olsun tüm şirketlerin üretim süreçlerini optimize etmek ve rekabet edebilirliklerini artırmak için SICK, UNIVERSAL ROBOTS ve SCHUNK (S.U.S.) tarafından düzenlenen uygulamalı seminerlerde, sürekli değişen endüstriyel otomasyon alanında robot, tutucu ve sensör teknolojisinin üretim, verimlilik ve güvenlik açısından sunabileceği tüm avantajların gösterilmesi amaçlanıyor.

Üreticilerin gelişimini sağlamak, onları her türlü otomasyon projelerinde desteklemek ve dünyada yaşanan gelişmeleri aynı anda takip etmelerini sağlamak için güç birliği yapılan bu seminerlerde; otomasyonun herkes için erişilebilir olduğu, kolaboratif robot ve tutucu ile sensör teknolojisinin sağladığı avantajlarla sektörde rekabet edebilmenin ve global alanda da rol almanın mümkün olduğu gösterilmek isteniyor.



Seminerlerde sensör ve robot teknolojisinin avantajları anlatılacak



Demo uygulamaları üzerinden bilgi paylaşımının yapılacağı etkinliklerde; mükemmel, güvenli, hızlı ve verimli üretim için Tak&Çalıştır konseptiyle cobot, tutucu ve cobot aksesuarlarıyla kamera sistemlerinin özellikleri, en doğru seçimin nasıl yapılacağı, en iyi entegrasyonun nasıl sağlanacağı sorularına yanıt bulunuyor ve sağlayacağı avantajlar firma uzmanları tarafından anlatılıyor.

Her üç firma sunumlarının ardından demo uygulamalarıyla yakından gözlemleme fırsatının sunulacağı seminerler ile alanında dünya lideri üç firma, değişen ve gelişen dünya teknolojisini hızlı adapte edebilmenin yollarını her zaman üreticilerin yanında yer alarak desteklemeye devam edecekler.