Stratosferden yaptığı rekor atlayışla tüm dünyanın tanıdığı ekstrem sporcu Felix Baumgartner, İtalya’nın Porto Sant’Elpidio kentinde motorlu yamaç paraşütü yaparken yaşamını yitirdi. 56 yaşındaki Baumgartner'in uçuş sırasında fenalaşıp kontrolü kaybettiği ve yere çakıldığı bildirildi.

Kazanın detayları ortaya çıktı

Perşembe günü yerel saatle 16.00 sularında meydana gelen olayda Baumgartner, Adriyatik kıyısındaki Fermo’dan kalkış yaptıktan sonra sahil boyunca ilerliyordu.

Görgü tanıklarına göre aniden kontrolü kaybeden sporcu, kamp alanında kalabalık bir yüzme havuzunun hemen yanındaki bir yapıya çarptı.

Baumgartner'ın Ölüm nedeni henüz netleşmedi ancak kalp krizi geçirmiş olabileceği düşünülüyor.

Uzaydan yaptığı tarihi atlayışla hafızalara kazınmıştı

Felix Baumgartner, 2012 yılında Red Bull Stratos projesi kapsamında stratosferden yaklaşık 39 kilometre yükseklikten atlamış, ses hızını aşan ilk insan olmuştu.

Saatte 1342,8 kilometre hıza ulaşarak tarihe geçmişti. Bu atlayış hem spor hem de bilim dünyasında çığır açan bir dönüm noktasıydı.