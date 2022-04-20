VBT Yazılım, Datamind’in yüzde 51,2 hissesini aldı

VBT Yazılım, yapay zeka ve veri analitiği alanlarında 15 yıldır faaliyet gösteren Datamind firmasının yüzde 51.2 hissesini satın aldı. Şirketten yapılan açıklamada satın almanın ile VBT Yazılım’ın büyük veri, analitik ve yapay zekâ alanlarında önemli bir oyuncu olma hedeflerine yönelik olduğu vurgulandı. VBT Yazılım Genel Müdürü Tayfun Yurdagül, “Satın alma ile her iki marka da gücüne güç katmıştır. Datamind 15 yıldır konusunda uzman ve deneyimli kadrosu ile uzun zamandır takdir ettiğimiz ve takibimizde olan bir firma idi. Datamind’a ortak olunması, VBT yazılımın küresel genişleme stratejisine uyuyor” dedi.

Yurdagül, şöyle devam etti: “VBT Yazılım-Datamind birlikteliği ile veri odaklı dijital dönüşüm süreçlerindeki müşterilerimize daha fazla değer katacağımıza inanıyoruz. Türkiye ve yurt dışında yazılım ve sistem alanında hizmet verdiğimiz bütün müşterilerimize veri yönetimi ve analitik alanlarında da hizmetler götürerek daha önemli bir oyuncu haline geliyor olacağız. Ayrıca VBT Yazılım’ın kendi geliştirdiği yazılımlara yapay zekâ ve analitik konularında eklemeleri yapmayı planlıyoruz. Bu da rekabette bizi öne çıkaracaktır. Sonuçta, her iki markayı da VBT çatısı altında büyütüp global iki marka olma yolunda önemli bir adım attık.” Datamind Genel Müdürü Hakan Tarhan da “Bu ortaklık/satın alma ile çok daha fazla global ve yerel müşteriye, ürün ve servislerimizi sunma imkanı yakalıyor olacağız. Geliştirdiğimiz ürünlere daha fazla odaklanma imkânımız olacak” dedi. Tarhan, “Ortaklık ve satın alma konularında gündemimizde başka alternatiflerde olmasına rağmen bir kısım hissesi borsamızda işlem gören, 30. yılına doğru yürüyen VBT Yazılım A.Ş. gibi bir firmayı yanımıza alarak Datamind’ı götürmek istediğimiz hedefe çok daha hızla yürüyeceğimize inandık ve birleşmeyi yaptık” ifadelerini kullandı.