Veldo Teknoloji, yerli 'Sosyal Mesafe Takip ve Uyarı Sistemi' geliştirdi

28 Mayıs 2020

Mehmet Nabi Batuk

Aldo Grup İştiraklerinden olan ve 2007 yılından beridir gizli otomatik kayar kapı sistemi, elektrikli otomatik kayar basamak ve güvenlik sistemleri, iklimlendirme ürünleri alanında Ar-Ge çalışmaları yürüten Veldo Teknoloji, minibüs, otobüs, metrobüs, metro, tren gibi toplu tüm taşıma araçlarında kullanılabilecek ‘Sosyal Mesafe Takip ve Uyarı Sistemi’ geliştirdi. Sistemin tamamen yerli yazılım kullanılarak geliştirdiğini belirten Veldo Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Veli Doğan, “Ülkemizin bu zor günlerinde Türk yan sanayisi olarak bizlerde sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Bu nedenle halkımızın sağlığını koruma amacı ile bu salgının ülkemize girdiği günden bu yana gece gündüz demeden bu sistemi geliştirdik. Yüzde 100 yerli ve tamamen Türk Mühendisler tarafından geliştirilen Sosyal Mesafe Takip ve Uyarı Sistemimizi milletimizin kullanımına sunmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Sistem koltuk bazlı sosyal mesafenin korunmasını sağlıyor

Sosyal Mesafe Takip ve Uyarı Sistemi’nin tüm toplu taşıma araçlarına uygulanabilecek şekilde tasarlandığını belirten Haluk Veli Doğan, sistemin amacının minibüs, otobüs, metrobüs, metro, tren gibi toplu taşıma araçlarında sesli ve görsel uyarılar ile koltuk bazlı sosyal mesafenin korunması olduğunu kaydetti. Doğan, “Pandemi oluşturan virüslerden korunmak ve yayılımını engellemek için en etkili yol sosyal mesafeyi korumaktır. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Genelge kapsamında; Araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50’si oranında yolcu kabul ediyor. Sosyal mesafeyi korumak üzere özellikle toplu taşıma araçlarının sırtlık kısımlarında bilgilendirme kağıtları asılarak yolcuların diğer yolculara belli bir mesafeden daha fazla yaklaşılmaması gerektiği aktarılmaktadır. Ancak yapılan uygulama doğrultusunda, yolcuların uyarı yazılarını dikkate almayacağı olasılıktır. Yeni geliştirdiğimiz bu sistem, mevcut durumlardan esinlenerek oluşturulup yeni normal sürecinde araçlardaki olumsuzlukları çözmeyi amaçlamaktadır” diye konuştu.

Sistem 1000 koltuğa kadar sosyal mesafeyi takip edebiliyor

Sistemin kablosuz enerji kazanımı sağladığını ve hızlı ve kesintisiz haberleşme sisteminin dahili pil olmadan da ömür boyu çalışabilme özelliğine sahip olduğunu aktaran Doğan, şöyle devam etti: “1 koltuktan 1000 koltuğa kadar eklenebilen modüler sistem sayesinde sesli ve görsel uyarı ile hem yolcular hem de şoför bulaşıdan korunuyor. Oturan bir yolcunun yanına bir başka yolcu oturduğunda veya oturulmaması gereken koltuğa bir yolcu oturması durumunda, ekranda kırmızı koltuk simgesi çıkıyor ve ‘Dikkat Sosyal Mesafe Aşıldı’ şeklinde görsel ve sesli uyarı vererek hem yolcuları hem de şoförü uyarıyor. Yolcu o koltuktan kalkana kadar sesli olarak uyarı tekrarlanıyor. Öte yandan giriş ve çıkış kapılarına konulan yolcu sayma sensörleri ile de ayaktaki yolcu bilgisi de sürücü ekranına yansıtılıyor. Sürücü önündeki ekrandan oturan yolcu sayısını, ayaktaki yolcu sayısını görerek buna göre duraklarda binecek yolcuları sayısını takip etme şansına sahip oluyor. Aynı zamanda bu bilgilerin tamamı kayıt altına alınarak, kural ihlali yapıldığı durumlarda merkeze bilgileri gönderebiliyor.”