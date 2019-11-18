VEX Robotics, Nişantaşı Üniversitesi’ne konuk oldu

18 Kasım 2019

Geçtiğimiz yıllarda 30 bin öğrencinin katılımıyla "dünyanın en büyük robot yarışması" olarak Guiness Rekorlar Kitabı’na giren VEX Robotics Turnuvası”nın Türkiye ayağı, 16-17 Kasım tarihlerinde Nişantaşı Üniversitesi NEOTECH kampüste gerçekleşti. İlkokul-ortaokul kategorisinde VEX IQ Challenge Squared Away ve lise kategorisinde Tower Takeover temasıyla düzenlenen turnuvada birbirinden başarılı ekipler robotlarıyla mücadele etti. Ekiplerin ücretsiz olarak katılabildiği turnuvaların sonunda kazanan takımlar ABD’nin Louisville şehrinde yapılacak olan şampiyonada Türkiye’yi temsil edecek.

Dünya finali için adres Louisville, Kentucky



VEX Robotics Turnuvası’na ev sahipliği yapan Nişantaşı Üniversitesi Kurucusu Başkanı Levent Uysal, “Teknolojinin tüketeni olmaktan çıkıp, üreteni olmak zorundayız. Geleceğe robotik teknolojilerin damgasını vuracağına inanıyoruz. Yazılım geleceğin evrensel dili ve biz bu dili en iyi şekilde kullanarak yerli ve milli teknolojiler üretmeli ve küresel devlerle rekabet ederek ülkemizi teknoloji alanında en iyi şekilde temsil etmeliyiz. Bu amaçla çıktığımız yolda VEX Robotics Turnuvaları da en önemli kilometre taşlarından biri olacak” diyerek etkinliğin önemine işaret etti.



VEX Robotics Turnuvalarının öğrencilerimizdeki teknoloji kullanım potansiyelini ortaya çıkardığını belirten EduCat Yönetici Ortağı Koray Kurhan; “Çok yakın bir gelecekte çocuklarımız, gençlerimiz, gerek iş gerekse özel hayatlarında, bizim yerimize bir çok işi yapabilen, yapay zekası olan robotlarla iç içe yaşamaya başlayacak. Bu noktada görevimiz, gençlerimizi robotların olduğu dünyaya hızlıca hazırlama ve gerekli olan tüm becerileri kazandırmaktır. İşte VEX Robotics, robot eğitim setleriyle ve yarışmalarıyla tüm gençlerimizi şimdiden geleceğe hazırlıyor. Bu noktada bizlere her konuda yardımcı olan Nişantaşı üniversitesi kurucusu Sayın Levent Uysal’a ve değerli ekibine tekrar teşekkürlerimi sunarım.” dedi.

Sezonun İlk Turnuvası’nda Kazananlar Belli Oldu



“Üreten nesiller için” hedefiyle başlayan turnuvanın ilkokul-ortaokul ayağında sezonun ilk turnuvası VEX IQ Challenge’da Samsun Bilgi Schools'dan, Monster Phoenix Takımı, Design Award (VIQC), Teamwork Champion Award (VIQC) ve yine aynı okuldan Monster Brotics takımı Robot Skills Champion Award (VIQC) ödüllünü alırken, Liv Koleji'nden liv·e : Elementals - The Last VEX Benders takımı Excellence Award (VIQC) yine aynı okuldan liv·e : Mechanical Monsters takımı, Teamwork 2nd Place Award (VIQC) ödülünü kazandı. Yarışmanın diğer kazanaları ise SUPERNOVA takımıyla Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu Teamwork 2nd Place Award (VIQC) ödülü, ELEV RoboVEX takımıyla İELEV Özel 125. Yıl Ortaokulu STEM Research Project Award (VIQC) ödülü, KABİRO Girls takımıyla Kartal Bilim ve Sanat Merkezi, Judges Award (VIQC) kazanarak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.



Turnuvanın lise ayağında ise Robot Skills Şampiyon dalında Tevitöl'den HEXAGON takımı, Design Award dalında Hisar Okulları'ndan MECHAMINDS takımı, Judges Award dalında Uğur Okulları'ndan Script Takımı, Excellence Award dalında Enka Okulları'ndan ENKATECH takımı ödül kazanırken turnuvanın şampiyonu Tevitöl'den HEXAGON ve ÇYDD'den REVOLUTION takımı oldu, turnuvanın finalistleri Hisar Okulları'ndan TECHNOTIGERS takımı ve Avrupa Sınav Okulları'ndan EUROROBOTICS takımı da Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Türkiye Şampiyonası’nda ABD Bileti Kazananlar Belirlenecek



Turnuvalardan elde ettikleri başarılarla Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan takımlar ilk-ortaokul için 7-8 Mart 2019, lise için 29 Şubat – 1 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan turnuvalarda maharetlerini gösterecek. Türkiye Şampiyonası’nda ipi göğüsleyen takımlar ülkemizi ABD’de düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası’ndan ülkemizi temsil etmeye hak kazanacak.