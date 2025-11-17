Vinted'a OnlyFans soruşturması!

Fransa’da ikinci el kıyafet satış platformu Vinted, bazı kullanıcıların platformu pornografik içerik tanıtımı için kullandığı iddiaları üzerine soruşturma altında.

Yetişkin içerik sitelerine yönlendirme yapılmış

Bazı kullanıcıların iç çamaşırı veya mayo ilanları paylaşarak ziyaretçileri OnlyFans gibi yetişkin içerik sitelerine yönlendirdiği ortaya çıktı.

Fransa’da 23 milyondan fazla kullanıcısı bulunan Vinted, “cinsel içerik veya hizmet tanıtımına sıfır tolerans politikası” uyguladığını, şüpheli davranışları tespit eden araçlara sahip olduğunu ve kullanıcıları şikâyet etmeye teşvik ettiklerini açıkladı.

Fransa’da 2024’te yürürlüğe giren yasa, yetişkin içerik sunan tüm sitelere yaş doğrulama sistemi zorunluluğu getiriyor. Bu düzenleme, pek çok büyük pornografi sitesinin ülkede hizmetini durdurmasına yol açmıştı.

Litvanya merkezli Vinted, 2008’den bu yana ikinci el moda pazarının en büyük platformlarından biri konumunda.