vivo V25 5G turkuaz mavisi kullanıcılarla buluşuyor

vivo’nun Türkiye’de kullanıcılarla buluşturduğu V25 5G modeli, şimdi de Turkuaz Mavisi renk seçeneği ile kullanıcılarla buluşuyor. Cihazın yüksek enerji verimlilik oranına ve 8GB RAM + 8GB genişletilmiş RAM'e sahip MediaTek Dimensity 900 işlemcisi sayesinde, kullanıcılar çoklu görevleri sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebiliyorlar. Yüksek kapasiteli 4500mAh pili sayesinde kullanıcılar telefonu uzun süre şarj ihtiyacı duymadan kullanabiliyor.

Renk değiştiren florit AG cam özelliği

2022 yılı sonunda Gün Doğumu Işıltısı ve Elmas Siyahı renk seçenekleri ile V25 5G modelini Türkiye’de kullanıcılarla buluşturan vivo, yeni rengi olan Turkuaz Mavisi ile kullanıcıya sunuluyor.

vivo’nun cihazların arka panelinin UV ışığına maruz kaldığında farklı açılarda farklı renklere dönüşmesini sağlayan devrim niteliğindeki Renk Değiştiren Florit AG Cam özelliği, Turkuaz Mavisi renk seçeneğinde de tasarıma şıklık katıyor. Turkuaz mavisi V25 5G’nin arka kapağı, güneş ışığına maruz kaldığında renk değiştirerek orijinal renginden koyu okyanus mavisi rengine dönüşüyor.

Yeni rengi ile dikkati çeken V25 5G, üstün kamera ve fotoğrafçılık özelliklerinin yanı sıra en yeni görüntüleme teknolojileri ile de kullanıcıların yeni tercihi olacak. V25 5G, yüksek enerji verimliliği oranına sahip üst düzey kapasiteli güçlü işlemcisi, soğutma teknolojisi ve hızlı şarj yetenekleri ile kullanıcılara uzun ömürlü ve sorunsuz bir telefon deneyimi sunuyor.

Cihazın yüksek enerji verimlilik oranına ve 8GB RAM + 8GB genişletilmiş RAM'e sahip MediaTek Dimensity 900 işlemcisi sayesinde, kullanıcılar zorlu oyunları kesintisiz oynayabiliyor ve uygulamalar arasında çoklu görevleri sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebiliyorlar.

15 saate kadar müzik dinleyebiliyor

Yüksek kapasiteli 4500mAh pili sayesinde kullanıcılar telefonu uzun süre şarj ihtiyacı duymadan kullanabiliyor, yüzde 100 şarjla kullanıma başladıklarında 17 saate kadar YouTube videosu izleyebiliyor, 15 saate kadar müzik dinleyebiliyor ve 5 saate kadar fotoğraf çekebiliyorlar. Telefon 44W Flaş Şarj desteği ile 15 dakikada %35, 30 dakika içinde %61, 63 dakikada %100 şarj oluyor.

Turkuaz Mavisi renkli vivo V25 5G’yi 26 Mart 2023 tarihine kadar myvivoshop.com’dan 5.499TL değerinde hediyelerle ön sipariş ile satın alabilirsiniz.